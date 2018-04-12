Miraç Kandili ne zaman hangi gün kutlanacak? Miraç Kandili’nde hangi dualar edilir? 2018 Kandil ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman hangi gün kutlanacak? sorusu bugünlerde gündemde. Sebebi ise Miraç Kandili'nin kutlanmasına çok az bir zaman kalması. Peki Miraç Kandili nedir? Kandilde hangi dualar edilir? İşte tüm bu soruların yanıtı ve mübarek Miraç Kandili ile ilgili merak ettikleriniz...

Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan 2018 Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Miraç Kandili’nde hangi dualar edilir? İşte mübarek kandil hangi gün? sorusunun yanıtı ve Miraç Kandili’ne dair bilgiler…

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç Kandili, peygamberimiz Hz. Muhammed’in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edildiği gün olarak kabul edilir. İslam inancında, Peygamber Muhammed’in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden geliyor.

“Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Muhammed'in geceleyin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayımlanan dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi de belli oldu. Nisan ayına girilmesi ile birlikte net tarihi sık sık merak edilen Miraç Kandili, 13 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla hem Cuma gününün hem de Miraç Kandili’nin coşkusu birlikte yaşanacak.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE HANGİ DUALAR VE İBADETLER YAPILIR?

Miraç Kandili’nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

Salat ü selâm okumak.

Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir.

GÜNÜMÜZDEKİ ANLAM VE ÖNEMİ

Miracın gerçekleştiğine inanılan gece “miraç kandili” olarak kutlanır. Bu gece ile ilgili dini konuşmalar ve kutlamalar yapılır, dua ve tesbihat yapılır ve Yasin okunur. İnanca göre Muhammed Miraç'ta kendisine sunulan şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu’da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtırlır. Konya’da bu geceye “süt gecesi” de denilmektedir.

KANDİL NE DEMEKTİR?

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde “üç aylar” olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.

Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için “regâibiye” denilen şiirler yazılmıştır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

MİRAÇ KANDİLİ DUALARI

EY RAB!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.

ALLAHIM…

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARINDAN BAZILARI

– Bu gece inananların Allah’a sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

– Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

– Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

– Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun…

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Miraç Kandili’ni en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak, miraç ile ilgili ayetleri hem arapçasından hem de Türkçe manası ile okuyarak anlamaya çalışmak gerekir. Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz, Allah’ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.

Peygamberimiz ashabına namazda oturdukları vakit “ettahiyyâtü” okumalarını öğretti. Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

O gece Peygamberimiz Allah'a selâmlarını şöyle arz etti: Et-tahiyyatu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibât. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah'a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz'in selamına şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuh. (Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi: Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdi'llahi's-salihîn. (Selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir: Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. (Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.)

*Kur’an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)’in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

*Allah rızası için namaz kılarak,

*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

*Günahlarımızın bagışlanması için Allah’tan af dileyerek,

*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

*Dargın ve küskünleri barıştırarak, degerlendirebiliriz.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2018