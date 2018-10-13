SON DAKİKA… Muharrem İnce’den Brunson teşekkürüne sert eleştiri

Muharrem İnce, ABD Başkanı Trump'ın 'Erdoğan'a Brunson teşekkürünü' sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Muharrem İnce Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ajan, casus ve terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen rahibin tanıkların ifadesini değiştirmeleriyle serbest kalmasından sonra ABD Başkanı Trump yardımları nedeniyle Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmiş. Bu teşekkür bizler tarafından çok iyi bilinen Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı gerçeğinin ABD Başkanı eliyle dünyaya duyurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

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“YARGININ BAĞIMSIZ OLMADIĞI GERÇEĞİNİN DÜNYAYA DUYURULMASIDIR”

İnce sonraki Twitterlerinde, “Bu teşekkür casus denilen rahibin bağımsız yargı kararıyla değil ABD'nin isteği ve Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla serbest kaldığını göstermektedir. Rahibin serbest kalması sürecinde yaşananlar ve serbest kaldıktan sonra edilen teşekkür yargımız adına da, ülkemiz adına da utanç vericidir. Bu durum yargılama sürecinin sorumlularının da gelecekte yargı önüne çıkarılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü'yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar” açıklamasını yaptı.