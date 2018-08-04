ODTÜ’lülere ‘Erdoğan’a hakaretten’ dava

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle tutuklanan dört öğrenci ve pankartı bastığı belirtilen bir kişi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

ODTÜ’lü öğrencilere yönelik soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beş kişiye Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Başsavcılık, ODTÜ’de 6 Temmuz'da yapılan diploma töreni sırasında pankartı taşıyan kişiler hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Dört öğrenci 10 Temmuz'da tutuklandı.

Tutukluluk devam edecek

Dava iddianameyi kabul eden Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dört öğrencinin tutukluluğu, pankartı hazırladığı belirtilen kişinin de tutuksuz yargılaması devam edecek.

Karikatür beraat etmişti

Öğrencilere soruşturma açılmasına neden olan pankartta, 2005'te Penguen Dergisi’nde yayınlanmış bir karikatür bulunuyordu. Derginin “Tayyipler Alemi” kapağıyla dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, fil, zürafa, maymun, deve, kurbağa, yılan, inek ve ördek şeklinde resmedilmişti. Erdoğan Penguen'e 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesince dava, “ifade özgürlüğü” gerekçesiyle reddedildi.