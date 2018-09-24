‘İntihar’ haberini yapan yerel gazeteci gözaltına alındı!

Kocaeli’de oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim’i haberleştiren yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı.

Kocaeli Körfez Hereke'de ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti.

Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Demir, ifade vermesi için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ergün Demir için burada Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı işlemi başlatıldı.

Sağlık kontrolünden sonra Demir, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hereke Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.