Personeli açı bırakan müdüre dava

Genel Sağlık-İş Sendikası, hastanelerde 24 saat esasına göre çalışan sağlık personeline üç öğün yemek zorunluluğuna rağmen, sabah kahvaltısı vermeyen Çorum İl Sağlık Müdürlüğü aleyhinde dava açtı. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, ‘’Sağlık çalışanlarını aç biçimde çalışmaya zorlamak insanlık suçudur’’ dedi.

Çorum Uğurludağ Entegre İlçe Hastanesi'nde görev yapan Genel Sağlık-İş üyeleri, hastanede 24 saat nöbet tuttuklarını, 2018 yılından itibaren sabah kahvaltılarının iptal edildiğini ve 2 öğün yemek verildiğini belirterek şikayetçi oldular. Genel Sağlık İş, de hastanede nöbet tutan personele üç öğün yemek verilmesinin zorunlu olduğunu açıkladı ve üç öğün yemek uygulamasına devam edilmesini istedi.

KAPASİTE YETMİYOR

Genel Sağlık-İş'in talebine Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, “Hastanemizin mevcut rolü, kapasitesi ve yataklı servisinin bulunmaması durumları değerlendirilerek, sabah kahvaltısı verilmemektedir. Nöbet saatlerinin personel mağduriyetine yol açmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda hastane başhekimliğine gerekli talimat yazılı olarak iletilmişti” yanıtı verildi.

Genel Sağlık-İş ise bu uygulamaya karşı Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hakkında Çorum İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, ”Sağlık çalışanlarını haksız, hukuka aykırı ve keyfi işlem ile kahvaltı verilmeksizin aç bir şekilde çalışmaya zorlamak, en basit tanımı ile insanlık suçudur” dedi.