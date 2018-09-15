‘Polisim’ dedi, üzerini aradığı kişilerin cüzdanlarını gasp etti

Fatih’te kendini polis olarak tanıtıp çok sayıda kişinin üzerinde arama yaparak cüzdanlarını gasp eden şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Fatih Sultanahmet Meydanı yakınında bulunan Yerebatan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özgür S. isimli bir kişi 28 Temmuz günü cadde üzerindeki ATM'den bir miktar para çekerek bankadan ayrıldı. Bir süre sonra yanına gelen şüpheli M.B. kimlik göstererek kendini polis olarak tanıtıp arama yapacağını söyledi. Arama sırasında Özgür S.'ye arkasını dönmesini isteyen şüpheli çantayı alarak kaçtı. Gasp edildiğini anlayan Özgür S. durumu polise bildirdi. Bir süre ortadan kaybolan şüpheli 18 Ağustos günü yine aynı cadde üzerinde gözüne kestirdiği Bora D'yi aynı taktikle gasp ederek yine kayıplara karıştı.

Polis süsü veren gaspçı polisi alarma geçirdi

Kendini polis gibi tanıtarak insanların gasp eden şüpheli polis ekiplerini alarma geçirdi. Sürekli ihbarlar alan polis ekipler şahsı yakalamak için cadde üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.B. olduğu anlaşıldı. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri şüpheli M.B'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kendini polis gibi tanıtan gaspçı Şişli'de yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde gasp şüphelisi M.B'nin Şişli'de bir otelde kaldığını tespit etti. Polis ekipleri otele yaptığı baskında şahsın olmadığını anlaşılınca, otel yakınlarında araştırma yaptı. Ekiplerin geniş çaplı araştırmasının ardından şüpheli M.B'i otelin yaklaşık 50 metre yakınlarında yakalandı.

Polisleri ‘Bende polisim' diyerek kandırmaya çalıştı

Elinde bir çantayla yakalanan şüpheli M.B. polis ekiplerine ‘bende polisim' diyerek kandırmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli M.B'nin üzerinde arama yapan polis ekipleri sahte polis kimlik kartı ve 2 tane telefon ele geçirdi. Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüpheli M.B'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA