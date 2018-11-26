PTT personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? PTT personel / memur alımı şartları…

PTT 110 personel alacağını duyurdu. PTT bünyesinde görev almak isteyenler başvuru tarihini ve başvuru şartlarının merak ediyor. PTTPAL yani PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri personel alımı şartları ve detayları...

PTT personel alımı ilanı yayımlandı. PTT zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere 1100 personel alacak. Başvurular 15 Aralık’ta son bulacak. Merak edilen PTT (PTTPAL) memur alımı detayları haberimizde.

1100 PERSONEL ALINACAK

PTT AŞ’nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana’da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM’lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.



PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecektir. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartlara haiz olan adaylar mülakata çağırılacaktır. Bu mülkatta başarılı olan adaylar ise 31 Aralık'ta görevlerine başlayacaklardır. öz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.