Rektör de vekili de AKP’li

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Suat Cebeci’yi atadı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde görev yapan Cebeci, 2011’de AKP Sakarya Milletvekili aday adayı olmuştu. Yalova Üniversitesi’nin rektör vekilliğini de 2015 seçimlerinde AKP’den İstanbul Milletvekili aday adayı olan Güler Alkan yapıyordu. Alkan, 2011 Ekim – 2014 Aralık tarihleri arasında AKP Küçükçekmece İlçe Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu ve ve Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevini yürüttü.

Erdoğan daha önce de birçok üniversiteye AKP'de siyaset yapmış ya da milletvekili adaylığı için girişimde bulunmuş kişileri rektör atamıştı. Son olarak 2017 yılının ekim ayında Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP eski milletvekili Prof. Necdet Budak atanmıştı. Necdet Budak 2007 genel seçimlerinde AKP Edirne milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2011 yılındaki adaylığı ise genel merkeze takıldı.

2017 yılının ağustos ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne ise, Mustafa Alişarlı atandı. Alişarlı, 2013 yılında AKP Terme Belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunmuştu. 2017 yılının Mart ayında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise, Prof. Dr. Mazhar Bağlı atandı. Bağlı AKP Şanlıurfa Milletvekili ve 2009-2015 yılları arasında AKP MKYK üyeliği yaptı.



12 Kasım 2016'da da, AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın kardeşi Mehmed Özkan da, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. Özkan rektörlük seçimlerinde aday olmamıştı. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de, AKP eski Milletvekili Cevdet Erdöl atandı. 3 dönem AKP’den milletvekili olan Erdöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel doktorluğunu da yapıyor.