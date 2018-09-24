Rektör, soruşturması süren amca oğlunu fakülteye atadı

İmam hatip lisesi müdürü Şehmus Ağırakça hakkında, kantine ‘ihalesiz’ mal aldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Artuklu Üniversitesi Rektörü Ağırakça soruşturmanın bitmesini beklemeden kuzenini fakülteye sekreter olarak aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça, ihaleden ötürü soruşturma geçirip maaş kesme cezası alan Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü kuzeni Şehmus Ağırakça'yı, jet hızıyla üniversiteye fakülte sekreteri olarak aldırdı.

Kuzen Ağırakça önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na asaleten sekreter olarak atandı. Yüksekokulun Kızıltepe'de olması nedeniyle, Ağırakça merkezde bulunan İslami İlimler Fakültesi'nde ‘Fakülte Sekreteri' olarak görevlendirildi. Kuzen Ağırakça'nın aynı zamanda bu fakültede ‘Daire Başkanvekili' olarak görev aldığı da bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ‘soruşturma yok' diyerek olayı gizlemeye çalışırken, Ağırakça soruşturmayı doğruladı ve “Yemek ihalesi ve temizlik konusunda açılan soruşturma devam ediyor. Düşecek” dedi.

‘BENİ ÜNİVERSİTE İSTEDİ'

“Üniversite benim çalışmalarımı çok beğendiği için aldı” diyen Ağırakça, Rektör Ağırakça ile “amca çocuğu” olduklarını söyledi. Ağırakça, atamayı şu sözlerle değerlendirdi: “Mardin'deki başarımı bütün müdürler biliyor. Başarımı gören üniversitedeki yöneticiler de Rektör Bey'e ‘Şehmus Bey'i buraya alalım' diye teklifte bulunmuşlar.”