Rektöre çocuk odası için yavrulu yatak alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi, 9 ay önce atanan Rektör Hasan Ayrancı’nın lojmanı için mobilya ihalesine çıktı. İhaleyi kazanan firmaya 145 bin liralık mobilya siparişi verildi. Devlet kesesinden firmaya ödenen para ile ev mobilyalarının yanı sıra çocuk odası için yavrulu yatak bile alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Hasan Ayrancı'nın rektörlük lojmanına, üniversite bütçesinden harcama yapılarak mobilya alındı. Eski rektör Ali İbrahim Savaş'ın yerine 11 Mart 2017'de göreve atanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Hasan Ayrancı için önce aylık 1300 liraya lojman kiralandı. Yeni lojmanın mobilyaları da üniversite bütçesinden alındı.

Rektörlük konutunun mobilyaları için Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihaleye çıktı. 145 bin TL'ye satın alınan mobilyalar arasında, zigon sehpa, dolap, komodin, yatak, yatak başı, markiz, genç odası yatağı, genç odası çalışma masası ve koltuğu, çekmeceli şifonyer, çocuk odası için yavrulu yatak, kayar kapaklı elbise depolama, televizyon ünitesi alt ve üst modül, orta oval sehpa, yan sehpa, berjer koltuk, üçlü koltuk ve yemek masası yer aldı.

‘DEMİRBAŞLAR ARASINDA'

Üniversite yetkilileri üniversitenin lojman kiralamasının yasal olduğunu hatırlatarak, “Önceki rektör de kullanıyordu, o görevden ayrıldıktan sonra yeni rektör de lojmana çıktı ve bu lojman için mobilya alındı. Mobilyalar üniversitenin demirbaşları arasına kaydedilmiş durumda. Bir sonra gelen rektör de bu mobilyaları kullanacak. Mobilyalar usulüne uygun biçimde, ihaleyle satın alınmıştır” dedi. Açıklamada, Rektör Ayrancı'nın tasarruf tedbirlerine özen gösterdiği de vurgulandı.