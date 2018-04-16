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Restoranda silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

android-time 03:17 16 Nisan 2018
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Restoranda silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Olay Karasu Küçükkarasu Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen 3 kişi iş yeri sahibi 45 yaşındaki Hasan Aydın ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da tabancaları çıkarıp birbirlerine ateş açtı. Olayda, Hasan Aydın,  Sefer Çelik , Erdoğan Çelik ve Ruhşen Çelik vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Ruhşen Çelik yaşamını yitirdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Güvenlik ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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