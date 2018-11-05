Beykoz Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Reza Zarrab hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme Başkanı ABD'de bulunan Zarrab için "Yazılı basında haberler hakkında haberler var. Zarrab’ın halen tutuklu olup olmadığı Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu’na sorulsun" dedi.

Beykoz Kanlıca'da bulunan yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla Reza Zarrab'ın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Mahkeme hakimi Seyda Kibar Yıldırım, Reza Zarrab'ın tutuklu olmadığına dair yazılı basında haberler çıktığını belirterek, Zarrab'ın halen tutuklu olup olmadığının Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme hakimi Zarrab'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı, ek savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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