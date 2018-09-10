Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de özel bir hastanenin röntgen odasında meydana gelen '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' iddiası ile ilgili iddianame tamamlandı. Küçük kızın babası "Kızımın çığlığını duyduğumda aklıma sadece makine üstüne düştüğü için can çekiştiği geldi. Hastanede böyle bir olay yaşayacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Şükürler olsun ki kızım çığlık attı" derken istismar şüphesiyle tutuklu bulunan tekniker ise kendisini "Röntgen filmini çekebilmek için dudaklarına dokundum. Makineyi de ben sanmış olabilir. Taciz iddiasını kabul etmiyorum" diye kendini savundu.

İstanbul Esenler'de 31 Haziran'da gerçekleşen kan donduran taciz olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırladığı iddianame tamamlandı.

BOĞAZINDAKİ İLTİHAP İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Savcılık dosyasına göre; küçük H.Y.'nin boğazındaki iltihap nedeniyle Esenler'de bulunan özel bir hastaneye anne ve babası ile birlikte gitti. Doktorun küçük kızın röntgen filmini istemesi üzerine baba V.Y. radyoloji bölümüne kızını götürdü. Şüpheli tekniker A.C.Ö., küçük kızı röntgen odasına alarak kapıyı kilitledi.

RÖNTGEN ODASINDA DEHŞET ANLARI!

Küçük kızdan gözlerini kapayıp ağzını açmasını isteyen A.C.Ö. , ardından küçük kızın gözlerini elleriyle kapatarak cinsel tacizde bulundu.

KÜÇÜK KIZ ÇIĞLIK ATINCA BABASI HAREKETE GEÇTİ

İddianameye göre; 6 yaşındaki H.Y. gözlerini açması ile yaşadığı olayın şokuyla kapıda bekleyen babasına çığlık atarak seslendi. Bu arada hastanenin özel güvenlik görevlileri de yardıma koştu. Küçük kız röntgenini çeken erkek sağlık görevlisinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Güvenlik görevlilerince polise teslim edilmek üzere yakalanan tekniker, bir odaya kapatıldı. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs, hastanenin arka kapısından çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

TEKNİKER TUTUKLANDI

Olayın şokunun ardından aile, tekniker A.C.Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan A.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma neticesinde, tekniker A.C.Ö. hakkında “Nitelikli cinsel istismar” suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenerek dava açıldı.

“GÖZÜ KAPALI OLDUĞU İÇİN YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR”

Savcılık ifadesinde sanık A.C.Ö. yanlış anlaşıldığını söyleyerek, “Olay anında küçüğün bağırmasının sebebi, biz içerideyken filmi çekebilmek için çocuğun yüzünü statif denen aleti dayamam gerektiği için olmuş olabilir. Bu alete dayandığı sırada dudakları düzgün olması gerekiyondu. Küçük hasta sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için paniklemiş olabilir. Çocuk korkunca kapıyı açtım ve çocuğun bağırması ile kapıyı açmam arasındaki süre maksimum 15 saniyedir. Ben çocuğun ağzına dokunduğum için elimi cinsel organım zannetmiş olabilir. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir'' dedi.

“ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ KIZIM ÇIĞLIK ATTI”

Sözcü’ye konuşan acılı baba V.Y. ise “Kızımın çığlığını duyduğumda aklıma sadece makine üstüne düştüğü için can çekiştiği geldi. Hastanede böyle bir olay yaşayacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama şükürler olsun ki kızım çığlık attı! Ya atmasaydı nasıl kurtarırdım.” diye konuştu.

Diyaliz hastası olan baba, yaşadıkları bu tramva yüzünden hem sağlık durumunun kötüleştiğini hem de ailecek ruhsal açıdan çöktüklerini söyleyerek, “Benim kızım bu sene birinci sınıfa başlayacaktı. Kızım yaşadıkları yüzünden korkuyor ve okula gitmek istemiyor. Evde yalnız bile oturamaz oldu. Kızım her şeyden korkar oldu. Psikolojisi bozuldu. Kızımın geleceği ile oynandı. 6 yaşında kız çocuğu nasıl ailesi olmadan kilitli odaya alınarak filmi çekilir anlamış değilim'' diye konuştu.

AVUKAT: KÜÇÜK KIZIMIZIN YAŞADIĞI NE YAZIK Kİ BÜTÜN HAYATINA SİRAYET EDECEKTİR

Mağdur ailenin avukatı Aydın Egemen ise cinsel istismar yasasından daha önemli ne olabilir diyerek “Bu sorun çalışanın işine son verilmesi ile asla çözülemez ve yeterli olamaz ancak hastane yönetimi bu çalışanın işine son verdiğine dair beyanda bulunmadı. Küçücük kızımızın yaşadığı ne yazık ki onun bütün hayatına sirayet edecektir. Bu işten çıkartılarak, özür dilenerek kapatılacak bir mesele asla değildir. Hastane, adliye gibi kamu hizmeti veren kurumlarda canını, malını namusunu teslim eden kişilerin de bilinçli olmaları gerekmektedir.” diye konuştu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Taciz iddiasıyla yargılanacak olan tekniker, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.