Sandıkta şok görüntüler! Erdoğan ve AKP’ye sahte oy iddiası | Seçim haberleri

Whatsapp ihbar hattımıza Erzurum'dan gönderildiği iddia edilen görüntülerde boş oy pusulalarına Erdoğan ve AKP lehine oy kullanıldığı görülüyor. Vatandaş tarafından kayda alınan vahim iddia sonrası CHP'nin yaptığı itirazla o sandıktaki oyların tamamının iptal edildiği açıklandı. Görüntülerle ilgili sosyal medyadan kısa bir açıklama yapan CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın "Erzurum'dayız bu olaya derhal el attık ve gerekli tutanaklar tutuldu. Sahtekarlıklara izin vermeyeceğiz sandık peşindeyiz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapıldığı şu anlarda Erzurum’da kaydedildiği iddia edilen bir görüntü herkesi şoke etti. Vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen videoda; sandık görevlisi olduğu tahmin edilen birkaç kişi tarafından Cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu pusulada Erdoğan’a, ittifakların bulunduğu pusulada ise AKP’ye mühür basılıp, oyların zarflara konulduğu görülüyor. İŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER: CHP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın “Erzurum’dayız bu olaya derhal el attık ve gerekli tutanaklar tutuldu. Sahtekarlıklara izin vermeyeceğiz sandık peşindeyiz” dedi. OYLAR İPTAL EDİLDİ sozcu.com.tr’nin gündeme taşıdığı skandal gelişme üzerine harekete geçen CHP’li vekiller, YSK’ya itirazda bulundu. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucu, sandıktaki oyların tamamının iptaline karar verildi.