Şans Topu sonucu: Şans Topu devir serisine başladı! 19 Aralık Şans Topu sonuçları…

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Şanş Topu, her Çarşamba olduğu gibi bu hafta büyük ikramiye hayali kuranların merakla araştırdığı şans oyunu oldu. Geçtiğimiz hafta şanslı numaraları bilenlerin çıkmadığı Şans Topu'nda bu hafta da bilen çıkmayınca 2. devir geldi. İşte, Şans topu sonuçları...

19 Aralık Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Büyük ikramiye umuduyla her hafta binlerce vatandaşın oynamayı tercih ettiği Şans Topu’nda oyununda bu hafta talihli çıkmadı, büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucu büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 334 bin lirayı aştı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları…

19 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekiliş sonucu şöyle:

12, 14, 15, 25, 33 + 08

ŞANS TOPU NASIL BİR OYUN?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto