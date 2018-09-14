Şarbon taşıdığı iddia edilen geminin tuhaf trafiği

İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı bulunan büyükbaş hayvanları taşıdığı iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı gemi için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen hafta “İspanya’ya doğru hareket edecek” dedi. Ancak, Akdeniz açıklarında birkaç gün dolaşan gemi dün sabah Çeşme’ye geldi. Akşam saatlerinde bakanlık "Gemide arıza var, parça temininden sonra Cebelitarık Boğazı'na doğru hareket edecek" açıklaması yaptı. Gemi bugün tam aksi istikamette Beyrut Limanı'na yola çıktı

Hayvan taşımacılığında kullanılan Rahmeh adlı gemi Türkiye’nin gündemine İstanbul’da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra şarbon hastalığı iddialarıyla gündeme geldi. Panama bandıralı M/V Rahmeh 6 Eylül 2018’de Marmara’ya açılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Rahmeh’le ilgili haberlerin ‘asılsız ve yalan’ olduğunu belirterek “İspanya’ya doğru hareket edecek” dedi. Doğu Akdeniz’de dört gün boyunca hiçbir limana yanaşmadan hareket ettikten sonra tekrar Ege’ye dümen kıran Rahmeh adlı gemi sabah saatlerinde Çeşme açıklarında demirledi.

SÖZCÜ’nün bu gelişmeyi gündeme getirmesinin ardından dün akşam Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, konuyla ilgili açıklama yapıldı. BAKANLIK ‘CEBELİTARIK’ DEDİ BEYRUT’A GİDİYOR Açıklamada geminin motor arızası olduğu ve makine parçası temini için Çeşme’ye açıklarına geldiği belirtilerek, “Bahsi geçen geminin rotası Cebelitarık Boğazı’dır” denildi. Ancak, SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege’ye açılan gemi, bakanlığın belirttiği güzergahın tam tersi istikamette yol alıyor. Varış noktası Beyrut Limanı olan gemiye Ege’de Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları eşlik ediyor.