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Sayısal Loto sonucu: Sayısal Loto’da 6. devir geldi! 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçlarına göre altıncı devir geldi! Sayısal Loto, her Çarşamba ve Cumartesi günü olduğu gibi bugün de şans oyunu severlere kazandırmaya devam ediyor. MPİ tarafından açıklanan Sayısal Loto sonucuna göre geçtiğimiz haftalarda olduğu bugünde talihli rakamları bilen çıkmayınca 7. devir geldi. İşte 19 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Sayısal Loto sonucu: Sayısal Loto’da 6. devir geldi! 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları…
Sayısal Loto sonuçlarına göre altıncı devir geldi! Sayısal Loto, her Çarşamba ve Cumartesi günü olduğu gibi bugün de şans oyunu severlere kazandırmaya devam ediyor. MPİ tarafından açıklanan Sayısal Loto sonucuna göre geçtiğimiz haftalarda olduğu bugünde talihli rakamları bilen çıkmayınca 7. devir geldi. İşte 19 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto 19 Aralık çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Sayısal Loto’da şanslı 6 rakam bulunamayınca büyük ikramiye 7. kez devir etti. Bu hafta büyük ikramiye bu hafta 10 milyonu aştı. Sayısal Loto'da bir kümeden çekilen 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 19 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar…

19 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı:

4-18-22-23-35-45

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

 

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Son güncelleme: android-time 23:2619.12.2018
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