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Şimdi de İstanbul’da şarbon şüphesi!

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

android-time 22:12 1 Eylül 2018
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

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Son güncelleme: android-time 22:2201.09.2018
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