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Son dakika… AKP görevden aldı! İsyan eden ilçe teşkilatından yeni haber…

31 Mart yerel seçimleri için ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen ve bu yüzden ayaklanan AKP Seydişehir İlçe Teşkilatı, genel merkez tarafından görevden alındı. Teşkilat üyelerinin eski başkanlarını 'bağımsız aday' göstermek için harekete geçtikleri öğrenildi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 10:11
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Son dakika… AKP görevden aldı! İsyan eden ilçe teşkilatından yeni haber…
31 Mart yerel seçimleri için ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen ve bu yüzden ayaklanan AKP Seydişehir İlçe Teşkilatı, genel merkez tarafından görevden alındı. Teşkilat üyelerinin eski başkanlarını 'bağımsız aday' göstermek için harekete geçtikleri öğrenildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde; AKP ilçe örgütü, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden AKP Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer’in, aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklanmıştı.

İlçe belediye başkan adayının AKP Genel Merkezi tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto eylemi yapmış “Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz” açıklamasında bulunmuşlardı.

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AKP Genel Merkezi; parti disiplini ve genel politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Seydişehir İlçe Teşkilatı görevden aldı. Teşkilatla ilgili yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Görevden alınan AKP Seydişehir İlçe Teşkilatı üyelerinin; bu karar üzerine eski ilçe başkanlarını bağımsız aday olarak seçimlere sokmak için harekete geçtikleri öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 10:4318.12.2018
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