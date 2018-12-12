Son dakika: İşte CHP ve İYİ Parti’nin anlaştığı o iller!

CHP ve İYİ Parti arasında gergin geçen işbirliğinde sonuca ulaşıldı. İYİ Parti, Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa ile halen CHP’de bulunan İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay ve Eskişehir’de aday çıkarmayacak ve CHP’yi destekleyecek. CHP ise krize neden olan Balıkesir’de adayını geri çekip İYİ Parti’yi destekleme kararı aldı. CHP ayrıca Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep’te de aday çıkarmayıp İYİ Parti’yi destekleyecek. İki parti arasında işbirliğiyle gündeme gelen Mersin’de ise iki parti de aday çıkaracak.

CHP ile İYİ Parti arasında bir aydır devam eden işbirliği görüşmelerinde önceki gece yaşanan kriz dün masayı dağılma noktasına getirirken, gün boyu süren görüşme trafiği sonucunda uzlaşı çıktı. İki partinin Balıkesir başta olmak üzere birkaç büyükşehirde yaşadığı anlaşmazlık görüşmeleri bitirme noktasına getirdi. Ancak görüşme trafiği devam etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile 40 dakika görüştü. Görüşmenin ardından iki partinin genel başkanları kamera karşısına geçti.

“GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar yoğun bir mesai harcadılar. İşbirliği yapmanın zorluklarını tahmin edersiniz ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye var. Türkiye’nin demokrasisi var. İnsanların bizden beklentileri var. Türkiye’nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Özel kişisel angajmanlara girmeden Türkiye’yi düşünerek, vatandaşlarımızı düşünerek, onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye de baharı yakalayacak. Huzur içinde, umut içinde, güzel bir Türkiye’yi yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. ‘Güzel şeyler olacak’ demiştik. Biz kendimizi Türkiye’ye adamış olan iki genel başkanız. Bireysel hiçbir beklentimiz, çıkarımız yok. Bütün mesele, çocuklarımız daha güzel bir Türkiye’de yaşasınlar. Daha güzel okullara gitsinler. İşsizliğin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar, uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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BÜYÜKŞEHİRLERDE UZLAŞI

Uzlaşı 21 büyükşehir üzerinde sağlanırken iller ve bazı metropol ilçeler için iki parti arasında görüşmeler devam edecek. Uzlaşıya göre İYİ Parti; Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay'da aday çıkarmayacak ve CHP adayını destekleyecek. CHP ise iki parti arasında krize neden olan Balıkesir'de adayını geri çekerek bu kentte İYİ Parti'yi destekleyecek. CHP Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te de aday çıkarmayarak İYİ Parti'yi desteleyecek.

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Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda Ankara'da yaşanan düğümde de sona yaklaşıldı. CHP Ankara'dan aday çıkaracak ancak son bir anket çalışması daha yaptırılacak ve karar verilecek.