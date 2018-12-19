Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden yağmur ve şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu. İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. İDO: 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa BUDO: 07:00 Mudanya – Eminönü/Sirkeci

08:30 Eminönü/Sirkeci – Mudanya

09:30 Mudanya – Eminönü/Sirkeci

09:30 Mudanya – Armutlu

10:00 Armutlu – Eminönü/Sirkeci

11:00 Eminönü/Sirkeci – Mudanya KUZEY EGE’DE DE SEFERLER İPTAL Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında karşılıklı olarak bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Fırtına dolayısıyla Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya 09.00 ile Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu. AJANSLAR

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