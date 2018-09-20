Son dakika… Enis Berberoğlu’na tahliye oldu

CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Maltepe cezaevinden tahliye oldu. Berberoğlu, "Milletvekili olarak Maltepe cezaevine girdim milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün aileme ve partime danışacağım. İlginize teşekkür ederim" dedi. Yargıtay, Berberoğlu'nun vekilliği boyunca cezasının durdurulması kararını vermiş, Can Dündar'a MİT tırları görüntülerini verdiği gerekçesiyle de 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararla ilgili olarak, "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararı doğru bulmuyorum" dedi.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı. Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu’na, “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa’nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu’nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE “DURMA” TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

24 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu’nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.

İLGİLİ HABER 'Yargıtay'ın Berberoğlu kararı yanlış'

MAHKEME “CASUSLUK” SUÇUNDAN CEZA VERMİŞTİ

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Berberoğlu’nu, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı. Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İLGİLİ HABER Oya Berberoğlu Ankara'da adalet arıyor

DOSYAYI İADE ETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti. Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu’na “casusluk” suçundan değil, “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu’nun “casusluk” suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya göndermişti. Dilekçede, Berberoğlu’nun, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama” suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

BERBEROĞLU’NUN AVUKATI: AYM’YE BAŞVURACAĞIZ

Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün RS FM’de katıldığı bir programda, “Karar düzeltme talebimiz olacak. Anayasa Mahkemesi’ne de başvuruda bulunacağız. “Savcılık müebbet hapis cezası istiyordu. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay müebbet hapis cezası talebini reddetti. Yargıtay 5 yıl 10 aylık cezayı onadı. Yargıtay’ın kararının ardından Enis Berberoğlu tahliye edilecek. “Biz Enis Berberoğlu’nun tahliyesini isterken sadece milletvekili seçildiği için istememiştik. Basında milletvekili olduğu için tahliye talebimiz ön plana çıktı. Ama taleplerimiz arasında hakettiği için çıkması gerektiği de vardı. Türkiye’de bugün 5 yıl 10 ay ceza alan hiç kimseyi hapiste yatırmazlar. FETÖ’den 7 yıl 8 ay ceza alanları kararla birlikte tahliye ettiler. Olağanüstü kanun yollarına gitme hakkımız var. Karar düzeltme başvurusu yapacağız. Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacağız” şeklinde konuştu.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun tahliye kararıyla ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapamayı doğru bulmuyorum” dedi.

CHPAydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay’ın verdiği cezayı onama ve infazın ertelenmesi suretiyle tahliye kararını eleştirdi.

Tezcan, Yargıtay’ın ‘yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma’ kararı yerine cezayı onadığına dikkat çekti. ‘Yargıtay’da kesinleşen hüküm’ gerekçesiyle Berberoğlu’nun dokunulmazlığının TBMM Genel Kurulu’nda kaldırılabileceğini belirten Tezcan, böylece yeniden cezaevi yolunun açık bırakıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için verilen tahliye kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı” dedi.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi’nin MİT TIR’ları davasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na, ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’ suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu’nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.

“SAKINCA ARZ EDEN BİR KARAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu için verilen tahliye kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Muharrem Erkek, şunları söyledi:

“Bu haksız cezanın onanması büyük bir adaletsizlik ve yargının ne kadar ağır baskı altında olduğunu ve yargının ne kadar siyasallaştığını da gösteriyor. İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Enis Berberoğlu mazbatasını alır almaz yeniden milletvekili seçildiği anda infazın hatta davanın da durdurulması gerekiyordu. Çünkü dokunulmazlığı olan bir milletvekili hakkında bir dava bir dosya yürütülemez, bir karar verilemez, yargılama yapılamaz ve tutuklama da olamaz. Ama davayı sonuçlandırmış. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi anladığımız kadarıyla onama kararı vermiş. Davayı durdurmamış, dosyayı durdurmamış sadece infazı durdurmuş. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı. Ama başka bir sürü hukuki sakınca arz eden bir kararla karşı karşıyayız.”

“ANAYASAYA AYKIRI”

Anayasa’ya aykırı bir karar ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Muharrem Erkek, şöyle konuştu:

“Kesinleşmiş bir ceza nedeni ile bu ceza Meclis’e gönderildiğinde, milletvekilliğini düşürme gibi bir işlem karşı karşıya kalınabilir. O yüzden son derece, hukuken Anayasa’ya aykırı bir kararla karşı karşıyayız. Çünkü yeniden seçilen bir milletvekili hakkında derhal ne dava olursa olsun o davanın durması gerekir. Yeniden dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece bir dosya ile karar veremezsiniz. Ama karar verilmiş anladığımız kadarıyla. Onama kararı son derece yanlış. Dosya ve dava ile ilgili de durdurma kararı verilmeliydi. Kararı gördüğümüz zaman ayrıntılı değerlendirme yapacağız.” AJANSLAR