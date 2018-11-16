Son dakika haberi… Samatya’da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Fatih Samtya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan birinin bir kısmı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Dün Güngören’de de 6 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltılmıştı.

Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. İLGİLİ HABER Son dakika... Güngören'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İLGİLİ HABER Şişli'de çökme tehlikesi; Şişli Belediyesi'nden açıklama Çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor. DHA

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