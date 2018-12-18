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Son dakika: İşte CHP’nin belediye başkan adayları!

CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş, Antalya’da Muhittin Böcek, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Adana’da Zeydan Karalar’ı belediye başkan adayları olarak belirledi. CHP milletvekilleri Tanju Özcan Bolu’dan, Fatma Hürriyet Kaplan İzmit’ten aday gösterildi. CHP'nin 4. grup adaylarının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında 67 belediye başkan adayı daha netleşti. Böylece 531 belediye başkan adayı ortaya çıkmış oldu.

Başak KAYA
android-time 16:59
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CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş, Antalya’da Muhittin Böcek, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Adana’da Zeydan Karalar’ı belediye başkan adayları olarak belirledi. CHP milletvekilleri Tanju Özcan Bolu’dan, Fatma Hürriyet Kaplan İzmit’ten aday gösterildi. CHP'nin 4. grup adaylarının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında 67 belediye başkan adayı daha netleşti. Böylece 531 belediye başkan adayı ortaya çıkmış oldu.

PM toplantısında Ankara sürprizi yaşandı. PM öncesi gerçekleşen MYK toplantısında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara adayı olarak Mansur Yavaş'ın PM’ye sunulmasını istedi. Bu talep onay gördü. Ankara’da Yavaş’ın adaylığı PM’de yapılan oylamada 45 kabul oyuna karşı 12 ret oyuyla benimsendi.

PM'den İstanbul Büyükşehir için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek onay aldı. Mersin Büyükşehir adayının da listede olması bekleniyordu ancak uzlaşma sağlamadı ve Mersin kararı ertelendi. Mersin'deki anketlerde yüzde 43 ile Fikri Sağlar önde çıkıyor.

YAVAŞ CHP ÜYESİ DEĞİL

Daha önce CHP'den istifa eden ve henüz CHP'ye üye olmayan Yavaş'ın tekrar üye olup olmayacağı bilinmiyor. Yasal olarak üye olmayan bir kişi de aday gösterebiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun  “Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın diyaloğu ile üyeliği her an gerçekleşebilir” dedi.

CHP, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için daha önce 7 büyükşehir, 20 il belediyesi olmak üzere toplam 464 aday açıklamıştı. Son PM toplantısında ise 4'ü büyükşehir olmak üzere toplam 67 belediye başkan adayı netleşti. Böylece toplamda 531 belediye başkan adayı ortaya çıktı.

TEŞEKKÜR MESAJLARI

Yavaş  PM’de adaylığı kabul edilince sosyal medya üzerinden teşekkür etti ve “Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun” dedi. İmamoğlu da sosyal medya hesabından “İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

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BOLU’DA TANJU ÖZCAN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP’nin Bolu için adayı Tanju Özcan oldu. Özcan’ın ilk sözleri “Doğduğum, büyüdüğüm; evladı olmaktan onur duyduğum, Ankara'da sekiz yıldır gururla temsil ettiğim Bolumuza, inşallah bundan sonra Belediye Başkanı olarak hizmet edeceğim” şeklinde oldu.

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EKREM İMAMOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu adaylığı kesinleştikten sonra şunları söyledi;

“Benim içinde özel, Beylikdüzü halkı içinde özel olan haberi alır almaz sizinle paylaşmanın onurunu yaşıyorum. Cümleme teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma bütün aileme… CHP'nin Beylikdüzü teşikilatına, İstanbul il başkanımıza ve partinin tüm üst kurullarına ve en başta sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm istanbul'a ve tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum.

İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm dünya ile paylaşacağız. Erdemle, özenmli ahlaklı bir süreci tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan emin olabilirler.

Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'un huzuruna çıkmış bulumaktayım. Beylikdüzün'de herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un kalbini kazanmaya geliyoruz. Allah beni hiç kimseye mahçup etmesin diyorum”

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ANTALYA ADAYI MUHİTTİN BÖCEK OLDU

Muhittin Böcek, adaylığının belli olması sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “20 yıldır Konyaaltı'nda birlikte başardık. Şimdi de hayatımı adadığım Antalya'da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Oturan değil çalışan Antalya'ya hazır olun, şimdi çalışma zamanı” dedi.

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ADANA ADAYI  ZEYDAN KARARLAR

Zeydan Karalar, CHP'nin Adana Belediye Başkan adayı oldu. Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez’de doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Adana’da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun oldu.

1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-85 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.

1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası’nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı.

2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu. Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi.

7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti.

Zeydan Karalar ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

CHP’NİN 31 MART ADAYLARI LİSTESİ

Adana    Büyükşehir         Zeydan Karalar
Adana    Çukurova         Soner Çetin    Mevcut Başkan
Adıyaman    Merkez    Yaylakonak    Abuzer Aydın    CHP Belediyesi
Ağrı    Merkez         Ahmet Meriç
Ankara    Mamak         Adnan Demirci
Ankara    Büyükşehir         Mansur Yavaş
Ankara    Polatlı         Sami Çay
Antalya    Muratpaşa         Ümit Uysal    Mevcut Başkan
Antalya    İbradı         Serkan Küçükkuru    Mevcut Başkan
Antalya    Konyaaltı         Semih Esen    CHP Belediyesi
Antalya    Döşemealtı         Turgay Genç    Mevcut Başkan
Antalya    Aksu         İsa Yıldırım
Antalya    Finike         Mustafa Geyikçi
Antalya    Büyükşehir         Muhittin Böcek
Aydın    Kuşadası         Ömer Günel    CHP Belediyesi
Aydın    Didim         Ahmet Deniz Atabay    Mevcut Başkan
Aydın    Söke         Levent Tuncel    CHP Belediyesi
Aydın    Efeler         Mehmet Fatih Atay    CHP Belediyesi

B

Bartın    Ulus         Çetin Selçuk Arslan
Batman    Gercüş    Kayapınar    Osman Önel
Bitlis    Tatvan         Nazım Göçmen
Bolu    Mudurnu    Taşkesti    Mustafa Acar
Bolu    Merkez         Tanju Özcan
Burdur    Ağlasun         Fevzi Kasap

Ç

Çanakkale    Eceabat         Metin Övün
Çanakkale    Bozcaada         Hakan Can Yılmaz    Mevcut Başkan
Çorum    Mecitözü         Veli Aylar    CHP Belediyesi

D

Diyarbakır    Çınar         Muharrem Öztürk
Diyarbakır    Ergani         Vedat Çetin
Diyarbakır    Hani         Emre Barç
Diyarbakır    Çermik         Abdülkadir Akdağ
Diyarbakır    Silvan         Gülistan Baysal
Diyarbakır    Hazro         Abdullah Kaplama

E

Edirne    Uzunköprü    Kırcasalih    Hüseyin Tütüncü    CHP Belediyesi
Erzincan    Kemaliye         Soner Coşkun
Erzincan    Otlukbeli         Haci Yeşildağ
Erzurum    Yakutiye         Cemal Koçak

H

Hakkari    Çukurca         Abubekir Aksaç
Hakkari    Şemdinli         Mirpenç Uysal

I-İ

Isparta    Eğirdir         Mehmet Kaş
Isparta    Şarkikaraağaç    Çiçekpınar    Enver Tunç
İstanbul    Büyükşehir         Ekrem İmamoğlu
İstanbul    Beylikdüzü         Mehmet Murat Çalık    CHP Belediyesi

K

Karaman    Kazımkarabekir         Sami Evren
Kastamonu    Pınarbaşı         Mete Yılmaz
Kastamonu    Çatalzeytin         Mahir Muhlis Acar
Kırıkkale    Balışeyh         Hasan Erdal
Kırklareli    Lüleburgaz         Murat Gerenli    Mevcut Başkan
Kocaeli    İzmit         Fatma Kaplan Hürriyet
Konya    Akşehir         Eyüp Oyan
Konya    Hüyük         Ali Büyükdoğan
Konya    Yunak         Muammer Diri

M-N

Muş    Bulanık    Yoncalı    İsmail Gündüz
Nevşehir    Merkez    Uçhisar    Bünyamin Şabab
Niğde    Merkez         Rasim Yılmaz

O

Ordu    Kumru         Osman Cayak
Ordu    Gülyalı         Ulaş Tepe

R-S

Rize    Hemşin         Şakir Bozak
Sivas    Merkez         Ali Akyıldız

T

Tekirdağ    Saray         Özgen Erkiş    CHP Belediyesi
Tokat    Almus    Görümlü/Akarçay    Ali Güneş    CHP Belediyesi
Tokat    Niksar    Yazıcık    Tuncer Uzunoğlu    Mevcut Başkan
Tunceli    Pertek         Ruhan Alan

Y-Z

Yalova    Termal         Selcuk Can Uslu
Yozgat    Boğazlıyan    Yenipazar    Halil İbrahim Alpaslan
Zonguldak    Kilimli    Muslu    Sabahattin Adıyaman    Mevcut Başkan
Zonguldak    Devrek         Çetin Bozkurt

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Son güncelleme: android-time 20:3518.12.2018
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