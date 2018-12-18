Son dakika: İşte CHP’nin belediye başkan adayları!

CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş, Antalya’da Muhittin Böcek, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Adana’da Zeydan Karalar’ı belediye başkan adayları olarak belirledi. CHP milletvekilleri Tanju Özcan Bolu’dan, Fatma Hürriyet Kaplan İzmit’ten aday gösterildi. CHP'nin 4. grup adaylarının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında 67 belediye başkan adayı daha netleşti. Böylece 531 belediye başkan adayı ortaya çıkmış oldu.

PM toplantısında Ankara sürprizi yaşandı. PM öncesi gerçekleşen MYK toplantısında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara adayı olarak Mansur Yavaş'ın PM’ye sunulmasını istedi. Bu talep onay gördü. Ankara’da Yavaş’ın adaylığı PM’de yapılan oylamada 45 kabul oyuna karşı 12 ret oyuyla benimsendi.

PM'den İstanbul Büyükşehir için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek onay aldı. Mersin Büyükşehir adayının da listede olması bekleniyordu ancak uzlaşma sağlamadı ve Mersin kararı ertelendi. Mersin'deki anketlerde yüzde 43 ile Fikri Sağlar önde çıkıyor.

YAVAŞ CHP ÜYESİ DEĞİL

Daha önce CHP'den istifa eden ve henüz CHP'ye üye olmayan Yavaş'ın tekrar üye olup olmayacağı bilinmiyor. Yasal olarak üye olmayan bir kişi de aday gösterebiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın diyaloğu ile üyeliği her an gerçekleşebilir” dedi.

CHP, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için daha önce 7 büyükşehir, 20 il belediyesi olmak üzere toplam 464 aday açıklamıştı. Son PM toplantısında ise 4'ü büyükşehir olmak üzere toplam 67 belediye başkan adayı netleşti. Böylece toplamda 531 belediye başkan adayı ortaya çıktı.

TEŞEKKÜR MESAJLARI

Yavaş PM’de adaylığı kabul edilince sosyal medya üzerinden teşekkür etti ve “Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun” dedi. İmamoğlu da sosyal medya hesabından “İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

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BOLU’DA TANJU ÖZCAN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP’nin Bolu için adayı Tanju Özcan oldu. Özcan’ın ilk sözleri “Doğduğum, büyüdüğüm; evladı olmaktan onur duyduğum, Ankara'da sekiz yıldır gururla temsil ettiğim Bolumuza, inşallah bundan sonra Belediye Başkanı olarak hizmet edeceğim” şeklinde oldu.

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EKREM İMAMOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu adaylığı kesinleştikten sonra şunları söyledi;

“Benim içinde özel, Beylikdüzü halkı içinde özel olan haberi alır almaz sizinle paylaşmanın onurunu yaşıyorum. Cümleme teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma bütün aileme… CHP'nin Beylikdüzü teşikilatına, İstanbul il başkanımıza ve partinin tüm üst kurullarına ve en başta sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm istanbul'a ve tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum.

İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm dünya ile paylaşacağız. Erdemle, özenmli ahlaklı bir süreci tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan emin olabilirler.

Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'un huzuruna çıkmış bulumaktayım. Beylikdüzün'de herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un kalbini kazanmaya geliyoruz. Allah beni hiç kimseye mahçup etmesin diyorum”

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ANTALYA ADAYI MUHİTTİN BÖCEK OLDU

Muhittin Böcek, adaylığının belli olması sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “20 yıldır Konyaaltı'nda birlikte başardık. Şimdi de hayatımı adadığım Antalya'da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Oturan değil çalışan Antalya'ya hazır olun, şimdi çalışma zamanı” dedi.

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ADANA ADAYI ZEYDAN KARARLAR

Zeydan Karalar, CHP'nin Adana Belediye Başkan adayı oldu. Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez’de doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Adana’da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun oldu.

1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-85 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.

1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası’nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı.

2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu. Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi.

7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti.

Zeydan Karalar ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

CHP’NİN 31 MART ADAYLARI LİSTESİ

Adana Büyükşehir Zeydan Karalar

Adana Çukurova Soner Çetin Mevcut Başkan

Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi

Ağrı Merkez Ahmet Meriç

Ankara Mamak Adnan Demirci

Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş

Ankara Polatlı Sami Çay

Antalya Muratpaşa Ümit Uysal Mevcut Başkan

Antalya İbradı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan

Antalya Konyaaltı Semih Esen CHP Belediyesi

Antalya Döşemealtı Turgay Genç Mevcut Başkan

Antalya Aksu İsa Yıldırım

Antalya Finike Mustafa Geyikçi

Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek

Aydın Kuşadası Ömer Günel CHP Belediyesi

Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan

Aydın Söke Levent Tuncel CHP Belediyesi

Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi

B

Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan

Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel

Bitlis Tatvan Nazım Göçmen

Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar

Bolu Merkez Tanju Özcan

Burdur Ağlasun Fevzi Kasap

Ç

Çanakkale Eceabat Metin Övün

Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan

Çorum Mecitözü Veli Aylar CHP Belediyesi

D

Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk

Diyarbakır Ergani Vedat Çetin

Diyarbakır Hani Emre Barç

Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ

Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal

Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama

E

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi

Erzincan Kemaliye Soner Coşkun

Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ

Erzurum Yakutiye Cemal Koçak

H

Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç

Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal

I-İ

Isparta Eğirdir Mehmet Kaş

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç

İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu

İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi

K

Karaman Kazımkarabekir Sami Evren

Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz

Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar

Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal

Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli Mevcut Başkan

Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet

Konya Akşehir Eyüp Oyan

Konya Hüyük Ali Büyükdoğan

Konya Yunak Muammer Diri

M-N

Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz

Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab

Niğde Merkez Rasim Yılmaz

O

Ordu Kumru Osman Cayak

Ordu Gülyalı Ulaş Tepe

R-S

Rize Hemşin Şakir Bozak

Sivas Merkez Ali Akyıldız

T

Tekirdağ Saray Özgen Erkiş CHP Belediyesi

Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi

Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan

Tunceli Pertek Ruhan Alan

Y-Z

Yalova Termal Selcuk Can Uslu

Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan

Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan

Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt