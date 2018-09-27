Son dakika: Meteoroloji doğruladı! Kasırga geliyor…

Yurdun gündemi Türkiye'ye doğru gelen kasırgaya dair son dakika haberleri oldu. Sabah saatlerinde basında ilk olarak sozcu.com.tr tarafından duyurulan kasırgaya dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika açıklaması geldi. Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması bekleniyor...

Türkiye’nin merak ettiği kasırga konusunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla doğruladı. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmekte ve bu durumda Türkiye’ye gelecek olan fırtınanın 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin yaptığı kasırga açıklaması…

120 KM RÜZGAR 75 KG YAĞIŞ!

Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır.

NEDEN TROPICAL MEDICANE?

Akdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı “Mediterranean” ve “hurricanes” kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adi verilen bu kasırgalar Akdeniz'in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta etkilemesi bekleniyor.