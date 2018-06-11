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Son Dakika… Muharrem İnce Diyarbakır’da halka hitap ediyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da halka hitap ediyor.

android-time 17:27 11 Haziran 2018
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da halka hitap ediyor.

Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Merhaba Diyarbakır… Cahit Sıtkı Tarancı’nın hemşehrileri,  Ziya Gökalp’in torunları, Ahmet Arif’in kardeşleri… Ne diyordu Cahit Sıtkı Tarancı; ‘Memleket isterim… Gök mavi, dal yeşil, toprak sarı olsun… Olursa bir şikayet ölümden olsun… Kardeş kavgası son bulsun’ diyordu Cahit Sıtkı…

Ne diyordu Ahmet Arif; ‘Haberin var mı taş duvar… Demir kapı kör pencere, yastığım ranzam zincirim… Uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahsun resim haberin var mı… Görüşmecim yeşil soğan göndermiş… Karanfil kokuyor cigaram… Dağlarına bahar gelmiş memleketimin’ diyordu…

 

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FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

İşte ben 15 yaşında Yalova’da liseye giderken… Diyarbakırlı Ahmet Arif’in ‘hasretinden prangalar eskittim’ şiir kitabını o yaşımda ezberlemiştim. Yani 15 yaşında ezberlediğim şiiri, bir Diyarbakırlının yazdığı şiiri 40 yıl sonra, Diyarbakırlılara cumhurbaşkanı adayı olarak okudum.

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FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

 

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

 

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

 

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

 

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

 

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

Son güncelleme: android-time 17:4111.06.2018
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