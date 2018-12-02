Son dakika… Niğde’de iki dağcının üzerine çığ düştü

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yapan iki dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan biri çığ altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağlar’da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları için Adana’dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar’da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.

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AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, “İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal’i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız.” dedi.

Ünlü, kadın dağcının sağlık durumunun iyi olduğunu, erkek dağcının durumu hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

Kadın dağcı Hilal İşcan'ın beyanına göre arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç'u düştüğü bölgede göremediğini söyledi. Kurtarma ekipleri bölgede dağcı Karakoç'u arama çalışması yapıyor. Çalışmanın sabaha kadar sürmesi bekleniyor. AJANSLAR