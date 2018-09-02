Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş şarbon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin, "Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır" bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Silivri’de 31 Ağustos’ta kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

“HAYATİ RİSK OLUŞTURMAZ”

Koca, “Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika: İstanbul'da şarbon paniği!

Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığını kaydeden Koca, “Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir.” açıklamasında bulundu. AA