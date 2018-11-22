Son dakika! Şırnak’ta korkutan deprem! 4.2’lik deprem korkuttu…

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, sarsıntının kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, saat 08.50 sıralarında Şırnak’ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde derinliği 5 kilometre olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntı nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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