Son dakika: “Marmara’da gerilim artıyor!” Yalova’da deprem! İstanbul, Bursa, Kocaeli hissetti (SON DEPREMLER)

Son dakika... Bu sabah Marmara güne korkutan depremle başladı. Yalova Çınarcık'ta meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilden hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da paniğe yol açtı. Deprem Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremin ardından beş artçı deprem daha gerçekleşti. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Çınarcık'ta meydana gelen depremin beklenen depremle alakası olmadığını, bağımsız bir fayda meydana geldiğini dile getirerek, “Buna rağmen Marmara’da stres arttı, deprem takvimi artık doldu” dedi. İşte Kandilli ve AFAD'ın son depremler sayfaları...

Yalova’da meydana gelen deprem İstanbul ve Bursa’da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34’te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli’de de hissedildi. Yalova’da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazı vatandaşlar ağladı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

5 ARTÇI YAŞANDI

4.5 büyüklüğündeki depremin ardından beş artçı deprem daha gerçekleşti. Artçı depremlerin sırasıyla saat 09:47, 09:50, 10:10, 10:13 ve 11:01’te 2.3, 1.9, 2.4 ve 1.5 şiddetinde olduğu açıklandı.



JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: MARMARA’DA GERİLİM ARTIYOR!

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin beklenen depremle alakası olmadığını, bağımsız bir fayda meydana geldiğini dile getirerek, “Buna rağmen Marmara'da stres arttı, deprem takvimi artık doldu” dedi.

Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, “Burası Kuzey Anadolu fay hattına tâli bir fay üzerinde bulunuyor. Armutlu yarımadasında tek fay hattı yok. Onlarca fay hattı bulunuyor. Bu deprem küçük bir fay hattı üzerinde meydana geldiği için oluşturabileceği deprem belli. Bugün dışarıya baktığımızda hava bulutluysa yağmur yağacak demek mümkündür. Bunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Marmara bölgesinde de hava deprem açısından bulutlu. Bu yaşanan deprem öncü değildir. Kendi başına bir depremdir. Ancak bu depremler bize bu bölgede stresin arttığını gösteriyor. Gerilmenin çok ciddi şekilde arttığını da gösteriyor. Yani depreme hazırlıklı olmak lazım. Büyük depremler belli aralıklarla olur. 100 yıl, 150 yıl, 250 yıl gibi. Burada da takvim artık doldu” dedi.

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ÇINARCIK ÇUKURU NEREDE?

Özellikle 1999 yılında Marmara Depremi'nden sonra hayatımıza giren Çınarcık Çukuru Marmara Denizi'nde Yalova Çınarcık kıyılarına 1.5-2 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çukurun derinliğinin ise 1200 metre civarlarında olduğu söyleniyor. Çınarcık Çukuru İzmit Körfezi'nden Silivri açıklarına kadar devam ediyor. Kuzey-güney yönünde ise adalardan başlayıp Çınarcık açıklarına uzanıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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