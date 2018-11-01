Son nefesinde katilinin adını verdi

Konya’da eğlence mekanında çalışırken tanışıp evlendiği kocası tarafından tüfekle vurulduktan sonra hastaneye bırakılan genç kadın, kendisini kocasının vurduğunu polise söyledikten sonra hayatını kaybetti.

Olay, 31 Ekim Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk eşinden boşanan Mesut B., (35) bir yıl önce eğlence mekanında çalışan Hanife Babayiğit (24) ile tanıştıktan sonra evlendi. Evliliklerinden bir kız çocuğu olan genç kadın, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle doğumundan bir süre sonra tekrar eğlence mekanında çalışmaya başladı.

Eşinin eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Mesut Babayiğit, tartıştığı eşini darp etti. Eşinin şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Mesut Babayiğit, uzaklaştırma süresi dolduktan sonra eşiyle tekrar bir araya geldi. Mesut Babayiğit geçen ay yine eşini darp ettiği gerekçesiyle hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararının ardından çiftin birlikte polis merkezine giderek barıştıklarını belirtip tutanak imzaladıkları ve tekrar bir araya geldikleri öğrenildi.

Eşinin eğlence mekanında erkeklerle çektirdiği fotoğrafları gören Mesut Babayiğit, sabaha doğru eşiyle eğlence mekanının çıkışında buluştu. Aracına aldığı eşini konuşmak için boş bir araziye götüren Mesut Babayiğit, eğlence mekanında çalışmaması konusunda tartıştığı eşini aracındaki tüfekle karnından vurdu.

Son nefesinde kendisini vuranın eşi olduğunu söyledi

Mesut Babayiğit ağır yaraladığı eşini aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesinin Acil Servisine bıraktıktan sonra geldiği araçla kaçtı. İlk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit son nefesinde kendisini vuran eşi olduğunu söyledi. Ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hanife Babayiğit yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hanife Babayiğit’in ölmeden önceki son dakikalarında kendisini vuranın eşi olduğu söylemesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Mesut Babayiğit’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Mesut Babayiğit’in ilk ifadesinde, “Eşimin gazinolarda çalışmasını istemiyordum.

Yeniden işe başlayınca ayrılmayı düşündüm. Küçük kızımız olduğu için bir süre terk edemedim. Olay günü arabaya aldıktan sonra ağır ifadeler kullandı. Söyledikleri karşısında başımdan vuruldum. Arabadaki av tüfeğiyle ateş ettim” dediği öne sürüldü. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Mesut Babayiğit, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.