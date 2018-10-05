Soylu’dan İstanbul Valiliği’ne ‘Akşener’ talimatı

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından bir grup Akşener'in evinin önünde toplandı, gerginlik yaşandı. Olayın ardından Bakan Soylu, Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır' açıklaması yaptı. Soylu'nun talimatının ardından valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meral Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır.” ifadesini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükununa yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir” denildi.

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AA