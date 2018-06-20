Sözcü ‘Örnek Millet Kıraathanesi’ni gezdi

Sözcü muhabiri, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Millet Kıraathaneleri' projesi için ilham kaynağı olan Zeytinburnu'ndaki 'Örnek Millet Kıraathanesi'ni bir vatandaş gibi gezdi. İçeriye girmek için tam 5 saat bekleyen muhabirimiz, belediye tarafından karşılanan ücretsiz çaydan, çorbaya kadar hizmeti de yerinde test etti. İşte ayrıntılar...

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerine yönelik en çok tartışılan vaadi ‘Millet Kıraathaneleri’ oldu. Erdoğan yurdun dört bir yanına yapılacağını söylediği kıraathane için 24 saat hizmet vereceğini, burada çay ve kek ikramı olacağını, kütüphanesinde zengin kaynaklar bulunacağını belirtmişti. Erdoğan’ın vaadine ilham kaynağı olarak ise Zeytinburnu’nunda 2 yıldır faaliyet sürdüren, belediyeye ait Merkezefendi Şehir Kütüphanesi gösterilmiş, kütüphanenin ismi de Merkezefendi Millet Kıraathanesi olarak değiştirilmişti. Yeni ismi ile ilk olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ağırlayan kıraathane için Başkan Erbaş “Biz istiyoruz ki her semtimizde bir millet kıraathanesi olsun” demişti.

SÖZCÜ KIRAATHANEYİ GEZDİ

Sözcü muhabiri Seda Önceler de bir vatandaş gibi kıraathaneye giderek verilen hizmeti yerinde inceledi. İşte Önceler’in izlenimleri….

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim vaatleri arasında bulunan ‘Millet kıraathanesi’ için örnek gösterilen Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi 7 gün 24 saat açık. Gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan kütüphanede çay-kahve, kablosuz internet ve fotokopi çektirmek ücretsiz.

“TAM 5 SAAT SIRA BEKLEDİM”

7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye yoğun bir ilgi olduğu için giriş yapmak isteyen kişiler sırayla alınıyor. Kütüphanenin hemen arka tarafında bulunan bekleme salona gelerek misafirler sıra numarası alıyor.

Ancak bekleme süresi oldukça uzun.

Kütüphanede yer açıldığında otomatik sistemle sıra numarasına göre misafirler içeriye alınıyor. Biz gişeden saat 11.10’da ziyaretçi olarak sıra numarası aldık ve 16.07’de kütüphaneye giriş yaptık.

“SINAVA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA”

Kütüphaneye özellikle Üniversite, KPSS ve TUS Sınavına hazırlananlar rağbet gösteriyor. Ücretsiz kablosuz internet hizmeti bulunan kütüphanede aynı zamanda 10 sayfaya kadar ücretsiz fotokopi de çekilebiliyor.

KAHVE, ÇAY SINIRSIZ…

Aynı zamanda ders çalışan herkes, çay ve kahveden ücretsiz ve sınırsız bir şekilde yararlanabiliyor.

MASA İÇİN BİR SAAT SÜRENİZ VAR

İçeriye giriş yapan misafirlerin hepsine ayrı özel bir masa veriliyor ve o masanın alanı dışında başka bir yeri kullanamıyorsunuz. Kütüphaneden dışarıya çıktığınızda 20 dakika ile 60 dakika arasında vaktiniz oluyor. Eğer 60 dakika içerisine geri dönmezseniz eşyalarınız masadan alınıyor ve masa başkasına veriliyor. Ancak içeride istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz.

KİTAP VAR AMA OKUYAN YOK

Kütüphaneye kayıtlı 15 bin kitap içerisinde Dünya Klasikleri, İslam Ansiklopedileri, roman ve şiir kitapları, çeşitli test kitapları gibi birçok seçenek bulunuyor. Ancak kütüphanenin içerisinde binlerce kitap olmasına rağmen misafirlerin yüzde 90’ı kitap okumuyor.

Misafirler kütüphaneyi içeride bulunan kitapları kullanmaktan ziyade saatlerce sessiz bir ortamda ders çalışabilmek için tercih ediyorlar. Çünkü içeriye giriş yaptığınız andan itibaren istediğiniz kadar içeride kalabiliyorsunuz.

Güvenlik görevlileri oldukça titiz. Kıraathanedeki sivil kıyafetli görevliler de zaman zaman salonlarda dolaşarak gerekli düzeni sağlıyor, ‘yüksek sesle konuşma’ gibi durumlarda da misafirleri kibar bir dille uyarıyorlar.

ÖĞLEN AKŞAM VE GECE ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMI DA VAR

7 saat 24 gün açık olan kütüphanede 13.00-14.00, 19.00-20.00 ve gece 24.00-01.00 arasında da çorba ikramı bulunuyor. Verilen tüm bu hizmetlerin masrafını ise Zeytinburnu Belediyesi karşılıyor.

Bunun yanı sıra gün içerisinde karnı acıkan misafirlere en yakın lokanta kütüphanenin hemen yanında bulunan köfteci. Burada yemek yemek isteyen misafirlere köfte, piyaz ve turşu üçlüsünden oluşan menü sunuluyor. Menü fiyatı 28 TL.