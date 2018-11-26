Suikasttan bakan danışmanı da çıktı

Rusya Büyükelçisi Karlov cinayetinin iddianmesinden şok detay. Karlov suikastı sanığı Hayreddin Aydınbaş itirafçı oldu. FETÖ’cü Aydınbaş, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın talep yazısı üzerine bakan danışmanlığına atandığını söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, AKP'li 3 eski bakanın da adı geçiyor.

Sanıklardan 2'sinin eski Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Çalışma eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun koruma polisleri olduğu, bir diğer sanığın ise Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç tarafından ‘Bakan Danışmanı' olarak atandığı öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hayreddin Aydınbaş'ın, yüksek lisans eğitimi için Rusya'ya gittiği ancak eğitimini yarıda bırakıp yurda dönerek 2010 yılında AKP Ankara İl Başkanlığı'nda basın müşaviri olarak göreve başladığı belirtildi. Daha sonra Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na uzman olarak geçen Aydınbaş, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'ın talep yazısı üzerine bakan danışmanlığına atandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan “Selim'' kod adlı Aydınbaş ifadesinde İstanbul'da FETÖ'nün Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olduğunu açıkladı. FETÖ üyesi 12 kişiyi de fotoğraflarından teşhis etti.

2 BAKANIN KORUMALARI

İddianamedeki sanıklardan polis memuru Sefa Kurnaz'ın, MHP'den AKP'ye geçen eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yakın koruması olduğu belirlendi. Kurnaz, suikastçı Mert Altıntaş ile okul arkadaşı olduğunu, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını savundu. Sanıklardan polis memuru Doğukan Söylemez'in ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 3 yıl süreyle yakın korumalığını yaptığı belirlendi. Suikastçı Altıntaş'ın FETÖ üyesi ve okul arkadaşı olduğunu söyledi. İddianamede, Söylemez'in emniyette mahrem yapı içinde yer aldığı kaydedildi.