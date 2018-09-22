Tasarruf diyorlar 5 milyona haman yaptırıyorlar

AKP’li yetkili isimlerin ‘kemer sıkma’ söylemlerine karşın kamu kurumlarının harcamalarındaki yükseklik dikkatlerden kaçmıyor. Şimdi de AKP'li Çamlıdere Belediyesi Ankara'ya, Türkiye'nin en büyük hamamlarından birini yaptırıyor. 31 Ağustos’ta ihalesine çıkılan ve 17 Eylül’de sözleşmesi imzalanan en büyük hamam ve sosyal tesisi 5 milyon 70 bin TL’ye yaptırılıyor.

AKP'li Çamlıdere Belediyesi, 2017 yılında iki kez ihaleye çıktığı sosyal tesis ve hamam işi için 31 Ağustos 2018'de yeniden ihaleye çıktı. Hükümet yetkililerince kamuda tasarruf ve ihalesi yapılan ancak başlamayan projelerin durdurulacağı açıklamaları yapılırken, Belediyenin ihalesi sonuçlandı ve 17 Eylül tarihinde sosyal tesis, otel ve hamam projesi için pazarlık usulü ihaleyle anlaşmaya varıldı. İhalenin pazarlık usulüne geçilmesine gerekçe olarak, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gösterildi.Belediye, yüklenici mimarlık firmasına 5 milyon 70 bin TL ödeyecek. Projenin yaklaşık maliyeti ise 5 milyon 825 bin 48 TL olarak belirtildi.

VIP HAMAMI DA VAR

3500 m2 kapalı alan ile Türkiye'nin en büyük hamamlarından ve bölgenin en büyük hamamı olma özelliğine sahip Çamlıdere Termal Harmam 14 adet aile hamamı, 1 adet vip hamam, 1 adet engelli grup hamam ile, 1000 m2 erkek, 1000 m2 de kadın hamamı ile de aynı anda 250 kişiye hizmet verecek.