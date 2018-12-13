‘Tren hareket ettikten 10 dakika sonra büyük gürültüyle yerimden fırladım’

Ankara'da bu sabah meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasından yaralı olarak kurtulan bir yolcu kaza anlarını anlattı. Konya'ya iş gezisine giden Gizem Çınar kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çınar, 9 kişinin öldüğü kazada Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda yolculuk yapıyordu.

Çınar dehşet anlarını sözcu.com.tr’ye şöyle anlattı:

“Konya’ya yüksek lisans ve bir iş gezisi için gidiyordum. Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda arka sırada yolculuk yapıyordum. Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık.

KOLTUĞA SARILDIĞIM İÇİN KURTULDUM

Ben koltuğa çok sıkı tutunmuştum. İçinde bulunduğum vagon büyük bir gürültüyle devrilip yan yattı. Korkunç bir görüntüydü. Herkes çığlıklar atmaya başlamıştı. Ben çarpmanın etkisiyle yaralandım.

DIŞARIDA ELEKTRİK TELLERİ HER YERDEYDİ

İlk şoku atlattıktan sonra kurtulanlar vagondan dışarı çıkmak için vagonun camını kırdı ama dışarıda elektrik telleri her yerdeydi. Büyük bir korku yaşadık. Daha sonra vagondan yaralı olarak kucakta çıkarıldım. Hastanede ilk tedavim yapıldı. Burnum kırılmış ve ayağımda da ezilmeler var”

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9 YARALIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Gizem Çınar’la birlikte 9 kişin Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.