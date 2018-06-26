Tüm Türkiye’nin il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları (resmi olmayan rakamlarla)

Haftalar süren merak ve heyecan sona erdi. Seçimler yapıldı ve resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Tüm Türkiye'nin il il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları haberimizde. Resmi rakamların 29 Haziran'da açıklanacağının duyurulmasından sonra tüm yurttaşlarımızca merak edilen İstanbul İzmir ve Ankara başta olmak üzere 2018 genel seçim sonuçları ve 27. dönem milletvekili seçim sonuçları haberimizde.

Sonlanan 24 Haziran seçimlerinden sonra hangi il hangi partiden ne kadar oy aldı? ve hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı soruları tüm vatandaşların cevabını merak ettiği soruların başında geliyor. İşte 2018 seçimleri ve il il seçim sonuçları…

Seçim sonuçlarının resmi olmayan sonuçlara göre belli olmasıyla beraber bazı illerdeki seçim sonuçları şaşırtırken bazı illerde ise beklenen seçim sonuçları ortaya çıktı. İşte Türkiye’nin tüm şehirlerinde il il seçim sonuçlarına ulaşabileceğiniz seçim sonuçları bağlantıları ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları haberimizde bulacaksınız…

İşte il il seçim sonuçlarına dair bilgileri alabileceğiniz bağlantı ve seçim sonuçlarıyla iligili detaylar…

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekil seçimleri sonucu heyecanla takip edilirken yine en çok merak edilen, Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonucu oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran'da açıklanacak. Peki, Ankara, İzmir İstanbul'da oy oranları kaç? İşte, İzmir İstanbul Ankara seçim sonucu…

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İSTANBUL

Muharrem İnce: 36.89

Meral Akşener: 4.76

Recep Tayyip Erdoğan: 50.01

Selahattin Demirtaş: 7.22

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

ANKARA

Muharrem İnce: 36.19

Meral Akşener: 9.04

Recep Tayyip Erdoğan: 51.56

Selahattin Demirtaş: 2.06

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.21

İZMİR

Muharrem İnce: 54.01

Meral Akşener: 6.3

Recep Tayyip Erdoğan: 32.92

Selahattin Demirtaş: 6.03

Temel Karamollaoğlu: 0.46

Doğu Perinçek: 0.29

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ



İSTANBUL

Cumhur İttifakı: 50,79

AK Parti: 42,52

MHP: 8.27

Millet İttifakı: 36.18

CHP: 26,61

SP: 1.51

İYİ Parti: 8.07

HDP: 12.57

İZMİR

Cumhur İttifakı: 34.49

AK Parti: 28.24

MHP: 6,25

Millet İttifakı: 53.57

CHP: 41.76

SP: 0.8

İYİ Parti: 11,01

HDP: 11.36

ANKARA

Cumhur İttifakı: 53.46

AK Parti: 40.26

MHP: 13.2

Millet İttifakı: 39.95

CHP: 26.19

SP: 1.52

İYİ Parti: 12.24

HDP: 6.16

İLÇE İLÇE 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.