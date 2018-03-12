Türk bayrağını indirmek isteyince…

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların direkteki şahsı indirmek için ellerindeki fırçayı fırlattıkları görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi. Vatandaşlar daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polise şahsı teslim etti. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA (İHA)