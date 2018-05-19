Türkiye genelinde 19 Mayıs için Fener Alayları düzenlendi

Türkiye genelinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayları düzenlendi. İstanbul, Antalya, Düzce ve diğer illerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Muratpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ve Cumhuriyet İçi Antalya El Ele Platformu’nun destek verdiği yürüyüşün en önünde yer alan protokol üyeleri ‘Cumhuriyet İçin Antalya El Ele’ yazılı pankart taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahına girişlerde vatandaşlar polis ekipleri tarafından ikişer kez üst ve çanta aramasından geçirildi.

Her yıl olduğu gibi yine Konyaaltı plajının başlangıç noktası Beach Park’tan başlayan Fener Alayı yürüyüşüne Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. 15 bini aşkın kişinin katıldığı Fener Alayı yürüyüşü Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Fener Alayına katılanlar 600 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Katılımcılar ellerinde meşalelerle yürüdü.

GALATASARAY’I KUTLADI

Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayan Ümit Uysal, Süper Lig’deki şampiyonluğu nedeniyle Galatasaray’ı da tebrik etti. Meydandaki 19 Mayıs kutlamalarına Galatasaray taraftarları da formalarıyla katıldı. Meydandaki kutlamalar Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan’ın sahnesinin ardından da Duman konseriyle devam etti.

İSTANBUL’DA BEŞİKTAŞ VE MALTEPE’DE GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 96’ıncı yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların adreslerinden birisi de Ortaköy oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından Fener Alayı organize edildi.

Dereboyu Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Ortaköy sahilde sona erdi. Yürüyüşe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Azerbaycanlı Gaziler ve yüzlerce Beşiktaşlı katıldı. Atatürk’ün Gençliğe hitabesinin yer aldığı pankartın taşındığı yürüyüş boyunca İzmir Marşı okundu.

Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Beşiktaşlılar, bandonun çaldığı Gençlik Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti. Yürüyüşün ardından Ortaköy sahilinde kurulan platformda slayt gösterisi yapıldı.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Fener Alayına binlerce İstanbullu katıldı.

DÜZCE’DE BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDAYDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayına yüzlerce Düzceli ellerinde fener ve bayraklarla katılırken, Mehter takımının marşlarına eşlik ettiler.

Mehter takımının marşları eşliğinde Belediye önünde toplanan yüzlerce Düzceli ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark'a kadar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları ile yürüdü. Fener Alayına katılan vatandaşlar, gururlu, mutlu olduklarını ve bu etkinliklerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Fener Alayı, Anıtpark'ta Mehter takımının verdiği mini konserle sona erdi.

AJANSLAR