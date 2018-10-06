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Türkiye’ye değil Reuters’a nasip oldu

Suudi Arabistan vatandaşı ve ABD'nin Washinton Post gazetesinde çalışan Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Prens Salman'ın kaçırılma ve alıkonulma iddialarına yönelik olarak 'Başkonsolosluğumuzun aranmasına izin vermeye hazırız' açıklamasının ardından Başkonsolosluk kapılarını Türk yetkililere değil Reuters haber ajansına açtı.

Sozcu.com.tr
android-time 22:05 6 Ekim 2018
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Türkiye’ye değil Reuters’a nasip oldu
Suudi Arabistan vatandaşı ve ABD'nin Washinton Post gazetesinde çalışan Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Prens Salman'ın kaçırılma ve alıkonulma iddialarına yönelik olarak 'Başkonsolosluğumuzun aranmasına izin vermeye hazırız' açıklamasının ardından Başkonsolosluk kapılarını Türk yetkililere değil Reuters haber ajansına açtı.

En son Suudi Arabistan’ın İstanbul’da bulunan Başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için giren ve kedisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı hakkında ortaya atılan iddialardan sonra Suudi Arabistan Başkonsolosluğu kapılarını gazetecilere açtı.

Reuters

Reuters

Reuters haber ajansından Osman Orsal’ın Başkonsolosluğa girerek İstanbul Başkonsolosu Muhammed El-katibi ile gerçekleştiridiği röportaj sırasında, El-katibi’nin Orsal’a Başkonsolosluk’ta kısa bir tur yaptırdığı bildirildi.

Reuters

Reuters

El-katibi’nin gerçekleştirilen turda fotoğraf çekimine izin vermesinde, Prens Salman’ın ‘Başkonsolosluğumuzun aranmasına izin vermeye hazırız’ çıkışının da belirleyici olduğu düşünülüyor.

Reuters

Reuters

Çekilen fotoğrafların altına, El-katibi’nin gazeteciyi konsoloslukta bir tura çıkardığı notu düşüldü.

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Reuters

Başkonsolos El-katibi’nin, “Cemal’in Suudi Arabistan Konsolosluğunda olmadığını ayrıca konsolosluk ve elçiliğin kendisini arama çalışmalarını yürüttüğünü doğrulamaktan memnunyet duyarım” dediği aktarıldı.

Reuters

Reuters

Kaşıkçı’nın Washington’da Suudi politikalarını eleştirdiği ve tehditler aldığı için yaşadığı biliniyordu.

Reuters

Reuters

Başkonsolos El-katibi Reuters’a Başkonsolosluktaki dolapları ve kapalı alanları gezdirdi. El-katibi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Başkonsoloslukta kaybolduğu ile ilgili iddialara da “Bunlar sadece dedikodu” diyerek yanıt verdi.

Reuters

Reuters

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Son güncelleme: android-time 22:3506.10.2018
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