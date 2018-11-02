Ümraniye metro inşaatında göçük: 2 ölü

İstanbul Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan güvenlik kulübesinin de göçükte kalması üzerine başlatılan çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. O esnada kulübede bulunan Mehmet Altun ve Güray Halat isimli 2 güvenlik görevlisi can verdi. İlk ceset sabah saatlerinde ikinci ceset ise saat 13:50 sıralarında toprak altından çıkarıldı. Olay yerinde inceleme yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise " Göçme, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir. İhmali olanlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. " dedi. Çevre sakinleri ise "Kurtarma ekipleri 2 saat gecikti" iddiasında bulundular.

İstanbullular yeni güne Ümraniye’den gelen acı haberle başladı. Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde bulunan ve halen inşaatın devam ettiği, Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yol gece saat 01:20 sıralarında göçtü.

Zemin kayması sonucu meydana gelen göçükte; 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu.

İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU GÜVENLİK KULÜBESİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Çökmenin meydana geldiği yerin yanında bulunan bir siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı. Kulübenin içinde bulunan 2 güvenlik görevlisi toprak altında kalarak can verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Altun’un cesedi sabah saatlerinde, diğer işçi Güray Halat’ın cesedi ise uzun uğraşlar sonucu saat 13:50 sıralarında toprak altından çıkarıldı.

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ



Çevredeki binalardan bazıları da tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan, çevreye doğal gaz kokusu yayılması üzerine de bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki gaz akışını kesti.

Göçük alanının çevresinde de elektrik kesintisine gidildi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 01.22 sıralarında Dudullu Bostancı Metro Hattının Parsaller İstasyonu’ndaki genişletme çalışmalarında oluşan üst kot ile zemin arasındaki boşluğun çöktüğünü belirtti.

“EKİPLER ÇOK GEÇ GELDİ”

Göçüğün meydana geldiği bölgenin hemen yanındaki bir binada ikamet eden Güldane Saçak isimli vatandaş ise olayın ardından ekiplerin olay yerine geç geldiğini öne sürdü. Saçak “Saat 00.30 gibi bir gürültü oldu. Her zaman olan dinamit patlaması gibi değildi. Ölen işçileri tanıdığım için çok üzgünüm. Gece 03.00 gibi kurtarma çalışmaları başladı. Eğer daha erken gelmiş olsalardı belki kurtarabilirlerdi. Doğalgaz patlamasından korkuldu. Binaları tahliye ettiler. Puan elektrik, su, doğalgaz da kesik” diye konuştu.

NEDEN GÖÇTÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, “Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.” denildi. Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 yerinde çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, “Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

MEVLÜT UYSAL: ANİ BİR HAREKETLİLİK OLMUŞ

Olay yerinde inceleme yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise “Ayrıntıları teknik inceleme yapılınca ortaya çıkacak. Makas değiştirme alanında bir genişleme çalışması yaparken göçük olmuş. Tünelle üst grup arası yaklaşık 17 metre. Bu arada ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir. Teknik inceleme yapılınca kamuoyuyla paylaşılacak. Burada ani bir hareketlilik olmuş Bunun nedeni ortaya çıkarılmalı. Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da çalışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme.” dedi,

“SORUMLULARI VARSA GEREĞİ YAPILACAK”

“Çok ani güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabi ki bakılıyor. Arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum.” diyen Başkan Uysal “Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir. İhmali olanlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Teknik sıkıntı varsa binalar boşaltılacak. Sorumluları varsa gereği yapılacaktır. Yan taraftaki tahliye edilen binalar ile ilgili çalışmalar yapılacak. Akşama kadar durum belli olacak, teknik olarak bir sıkıntı varsa o binalar boşaltılacak. Ancak şuan öyle bir durum yok. Ailelerimizin yanındayız onların tedbirini alıyoruz.” diye konuştu.