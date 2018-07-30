Ümraniye’de istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dev bir şantiye alanına dönüşen İstanbul'da, aşırı yağışlar nedeniyle son bir haftada 4 istinat duvarı çöktü.
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dev bir şantiye alanına dönüşen İstanbul'da, aşırı yağışlar nedeniyle son bir haftada 4 istinat duvarı çöktü.
İnşaatta çalışan bir işçi, “Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken ‘bam’ diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Herhangi bir can kaybı yok” dedi.
DHA
İLGİLİ HABERBinalar niçin ayaklandı?..
İLGİLİ HABERBeyoğlu'ndaki bina çöktü!İLGİLİ HABERBeyoğlu'ndaki 'çöktüren inşaat' Arda Turan'ın çıktı
İLGİLİ HABERSancaktepe'de okulun istinat duvarı çöktü