Ünlü firmanın şarbon kavgası: İddia doğrulanırsa tesisi devlete bağışlarız

Türkiye’nin en büyük kurbanlık hayvan tesisi Vadi Besicilik’ten hisse aldığını söyleyen bir şahsın laboratuvara gönderdiği ette şarbon virüsü tespit edildi. Kocaeli'nde 'şarbon' söylentilerine neden olan olay sonrası açıklama yapan firma sahibi Cezmi Çiçek, “Hayvanlarımızın tamamı aşılıdır. İspat etsinler 50 milyonluk tesisimi devlete bağışlayacağım” dedi. İşte kentte dedikodulara yol açan ve mahkemelik olan sürecin hikayesi...

Kocaeli'de et üretimi yapan Türkiye'nin en büyük hayvan tesislerinden birisi olan Vadi Besicilik, şarbon virüsü iddiası ile gündeme geldi.

Firmadan kurbanlık hayvan aldığını söyleyen bir vatandaş elindeki eti laboratuvara götürdü ve tahlil yaptırdı. Ette şarbon hastalığına rastlandı. Ancak etin tesisten çıkıp çıkmadığı, tesisten çıktıysa herhangi bir işlem görüp görmediği bilinmiyor.

İDDİA SONRASI KÖY KARANTİYANA ALINDI

Gölcük İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner Tevfik Yıldız geçtiğimiz gün firmanın bulunduğu Gölcük Lütfiye Köyü'nde karantina ilan edildiğini belirtti ve konuyla açıklama yaptı.

“NEREDEN, NASIL ALDI BELLİ DEĞİL”

Veteriner Yıldız “Kurban Bayramı'nda nöbetçiydim. Vadi Besicilik'te görevliydim. Hem canlı hayvanları hem de kesilen etleri bizzat ben inceledim. Hiçbir hastalık belirtisine rastlamadık. Türkiye'de genellikle sakatatlarda parazitler olur. Vadi Besicilik'te sakatatlar bile pırıl pırıldı. Körfez'de ikamet eden bir vatandaşın kesilmiş bir eti laboratuvara götürüyor ve inceleme istiyor. Ette şarbona rastlanıyor. Vatandaş eti Lütfiye Köyü'nden aldığını ifade ediyor. Ancak nereden aldı, nasıl aldı belli değil.” diye konuştu.

“TÜM İŞLEMLER ZAMANINDA YAPILDI”

Şarbon hastalığının hayvandan hayvana bulaşmadığını savunan Veteriner Yıldız “Şap, sığır vebası gibi değildir. 1 hayvanda var ise diğer hayvanlara geçmez. Topraktan bulaşır, otlardan ve durgun sulardan bulaşır. Vatandaş şarbon hastalığı olan ve kesilen ete temas ederse vücudunda belirtiler ortaya çıkar. Biz vatandaşın beyanı sonrasında her ihtimale karşı Lütfiye Köyü'nü karantina altına aldık. Bu standart bir prosedür. Ben şunu söyleyebilirim ki Vadi Besicilik en güvenilir kurumlardan biri. Zorunlu olmamasına rağmen Kurban Bayramı'ndan önce bütün hayvanları şarbon aşısı yapıldı. Bununla birlikte diğer bütün hastalıklar için de aşılama yapıldı. Firma sahibi Cezmi (Çiçek) bey bu konularda masraftan kaçmayan biri. Halkımız şu anda ithal hayvanlardaki hastalıklardan dolayı tedirgin ve şarbon konusunda aşırı duyarlı. Bu tedirginliği de anlamak gerek. Ancak yerli hayvanlarda, hele ki aşıları yapılmış hayvanlarda sorun yok. Gönül rahatlığı ile et tüketebilirler.” diye konuştu.

“BÜTÜN AŞILAR YAPILDI”

İddialar sonrasında Vadi Besicilik'in sahibi Cezmi Çiçek de bir açıklama yayınladı. Tesiste herhangi bir inceleme yapılmadığını, tesisteki hayvanlardan numune alınmadığını, sadece güvenlik amaçlı karantina uygulandığını ifade eden Çiçek, iddiaların ispat edilmesini istedi.

İddialar doğru ise tesisini devlete bağışlayacağını da duyuran Çiçek açıklamasında şunları kaydetti

“İlimiz Gölcük ilçesi Lütfiye köyünde faaliyet gösteren Vadi Besicilik markasıyla tarım ve hayvancılık yapan, Türkiye'nin en önemli kurban kesim alanlarına sahip, işine önem veren, müşteri memnuniyetini esas alan, hayvan sağlığına ve hijyene azami derece hassasiyet gösteren ve her türlü hastalığa karşı tarım il müdürlüğünün yapmakla hükümlü olduğu şarbon, şap, çiçek vb. devlet tarafından yapılması gereken bütün aşılar yaptırılmış olup bunlar tarım il müdürlüğü kayıtlarında vardır.”

“İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Firmamız kendi üzerine düşen yasal mecburiyeti olmayan karma aşılar, parazit ilaçları vesaire hastalıklara karşı her türlü kayıtları tutulmak kaydıyla tedavi etmektedir. Son zamanlarda basın ve yayın organları tarafından yayınlanan Gölcük Kaymakamlığı'nın, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve diğer resmi kurumlara yazdığı 04.09.2018 tarih ve 94833249-325.01 sayılı yazısı ile ‘Vadi Besicilik'e ait işletmede şarbon hastalığı çıkmış olup gerekli kordon ve karantina tedbirleri uygulanarak Lütfiye Mahallesi bölgesi hayvan hareketleri kısıtlanmıştır' Denilerek karantina bölgesi ilan edilmiştir. Bu yazı iftira niteliğinde olup, hiçbir şekilde işletmemizden hayvan kan örnekleri, yem numuneleri, ölmüş hayvan veya hayvan gübresi numunesi hiçbir şekilde Tarım İl Müdürlüğü görevlilerince alınmamıştır. Tahlil yapılmamıştır. Ayrıca görsel olarak da hayvanlar kontrol edilmemiştir. Hiçbir şekilde işletmemizde şarbon hastalığına rastlanmamıştır. Sadece Vadi Besicilik'te kurban bayramın da kurban kestiğini iddia eden bir müşterinin ‘Ben etimi tahlil ettirdim. Tahlil sonucunda etimde şarbon çıktı' diyerek tarım il müdürlüğüne müracaat etmesi sonucu işlemler başladı.”

“TAHLİL ŞANSI BIRAKMADILAR”

“Tarım il müdürlüğü numunenin tahlile nasıl gittiğini Vadi Besicilik'ten alındığı iddia edilen etin bir kasapta işlem görüp görmediğini sorgulamadan diğer hissedarların elinde bulunan etlerden şahit numune alıp tahlil yapmadan hisse sahiplerine alelacele etlerini imha ettirerek daha sonradan o etlerden şirketimizin de numune alıp tahlile gönderme şansını ortadan kaldırarak iddia sahibinin iddiasına dayanarak karantina bölgesi ilan etmişlerdir. Halbuki her kesilen kurbanın başında tarım il müdürlüğünün görevlendirmiş olduğu veteriner hekim ‘Tevfik Yıldız' resmi görevli olarak bulunmuştur. Kamu oyunda yanlış algı oluşturarak Vadi Besicilik müşterilerine haksız korku ve endişeye sebep vererek halkı galeyana getirecek olan bu yazının altında imzası olan bütün tarafların ‘Şarbonlu hayvana rastlandı' diyerek yazışmalara imza atan tüm kamu görevlilerini bu konuyu ispat etmeye davet ediyorum. İspat etmeleri halinde çiftliğimi devlete bağışlayacağım. Fakat ispat edemezlerse, istifa etmelerini Kocaeli Valisini ve cumhuriyet savcılarını Vadi Besicilik'te hayvan kesenlerin endişe ve korkularına sebep olan her kimse veya şirket sahibiyse bu kişi ve kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını kamuoyu önünde arz ederim.”