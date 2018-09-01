Ünlü yönetmen Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ermeni kökenli ünlü yapımcı-yönetmen-senarist Aram Gülyüz, hayatını kaybetti.

Ayşecik film serisinden 90'lı yılların sevilen dizisi Yasemince'ye kadar 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, Türk sinema tarihinin usta ismi Aram Gülyüz, hayatını kaybetti.

ARAM GÜLYÜZ KİMDİR?

Aram Gülyüz, 1931yılında İstanbul, Şişli‘de doğmuştur. Ermeni kökenlidir. Koleji bitirdikten sonra İngiltere‘ye gitti. Electric and Musical Industries Ltd. (EMİ) Şirketi'nin Londra'daki temsilciliğinde dört yıl televizyon kursu gördü. Askerlik hizmetini yaptığı sırada, İngilizce bilenlere Kore‘ye gitmek isteyip istemedikleri sorulunca; 1954-1955 yıllarında askerliğini yedek subay olarakrada aynı görevi yapan Halit Refiğ ile tanışmış. Kore'ye gidip birliğine katıldığında ateşkes sağlanmış ve mütareke imzalanmıştır. Askerden dönünce (British Airways) İngiliz Havayollarında memur olarak çalışan Aram Gülyüz, Halit Refiğ‘in teşviki ile 1958 yılında Metro Film'i kurarak, yapımcı olarak sinemaya girdi.

Kendi şirketinde ilk olarak Türk-Alman ortak yapımı olan “İstanbul Macerası” filminin yapımcılığını yaptı. Bu ilk filminde yabancı oyuncular Carl Möhner, Eva Palmer, Bianca Breneca ve Türk oyuncular Sadri Alışık, Orhan Günşiray, Öztürk Serengil oynamıştır. 1960 yılında senaryosunu yazdığı ve yapımcılığınıda üstlendiği “Sensiz Yıllar” adlı sinema filmi ile de yönetmenliğe başlarken filmde Metin Serezli başrolde oynamıştır.

Türker İnanoğlu‘nun yapımcısı olduğu birçok komedi türü TV dizilerinin yönetmenliğini yaptı. 1987 yılında başrollerinde Banu Alkan ve Salih Güney‘in oynadığı “Afrodit” adlı sinema filminin asıl yönetmeni Remzi Jöntürk, bir trafik kazası sonucu yapımcısı Halis Şenol'la birlikte yaşamını yitirince, çekime Aram Gülyüz devam etti. 1963 yılında “Temem Bilakis” başrollerinde Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü, Suzan Avcı‘nın oynadığı film Aram Gülyüz için çok önemli imiş. 70'li yıllarda “Benim filmlerim, müstehcen fıkralar gibiydi, pornografik değildi!” dediği başrolünde Feri Cansel, Mete İnselel ve Salih Güney‘in oynadığı “Hasan Almaz, Basan Alır” gibi erotik filmler çekti.

1996 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu‘nun yaptığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyi çekti. Dizide Mehmet Ali Erbil, Yalçın Menteş, Buket Dereoğlu, Dursun Ali Sarıoğlu, İsmet Ay, Erol Günaydın, Pelin Körmükçü, Kayhan Yıldızoğlu oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini yaptığı “Zaman Makinesi 1973” adlı sinema filminde Gürgen Öz, Seda Bakan, Mustafa Uzunyılmaz, Zihni Göktay rol almıştır. Aram Gülyüz, 1965 yılında balerin Gönül Gülyüz ile evlendi. Ferdi adında bir oğlu vardır.