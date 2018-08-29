Yakını sanıyordu, babası çıktı

İzmir'de film gibi olay... 47 yaşındaki Berrin Aşık isimli kadın, yıllardır babası olduğunu zanneden kişinin değil, annesinin yıllar önce 'yakınım' diyerek tanıştırdığı bir iş insanının babası olduğunu öğrendi. Süreçle ilgili konuşan Aşık, "2 çocuğumla birlikte bir lokma yiyecek bulamadığım günlerim oldu. Bugünlerin hesabını sormak, benim hakkım; diye düşünüyorum" dedi.

İzmir’de yaşayan Berrin Aşık’ın (47), annesinin eskiden ‘Yakınım’ diyerek tanıttığı iş insanı Halim Bükcüoğlu’na (71) açtığı babalık davası kapsamında yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Kan ve doku örneği vermemesi üzerine polis tarafından hastaneye götürülüp, örnek alınan Halim Bükcüoğlu’nun, sonuçlara göre Aşık’ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu belirlendi.

Berrin Aşık’ın annesi Rezzan Acül, seneler önce çalışmak için Almanya’ya gitti; ancak eşi Mehmet Acül Türkiye’de kaldı. Rezzan Acül, iddiaya göre, Almanya’da iş insanı Halim Bükcüoğlu’yla aşk yaşadı ve bu ilişkiden 1971 yılında Berrin Aşık dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık’ı Türkiye’ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül’ün nüfusuna kaydettirdi. Bir süre sonra biyolojik baba Halim Bükcüoğlu, kızını görmek isteyip, gelince Rezzan Acül, iş insanını hem kızına hem de kocasına ‘Yakınım’ diye tanıttı. Böylece Bükcüoğlu, kızıyla yakınlık kurdu. Yaklaşık 20 yıl önce de Berrin Aşık’a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan Bükcüoğlu, kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık, dava açtı; ancak Bükcüoğlu’nun isteği ve bu kez de gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti.

MEZAR AÇILDI, ACÜL’ÜN BABASI OLMADIĞI BELİRLENDİ

Büyük şok yaşayan Berrin Aşık, İzmirli avukat Varol Turbay’a başvurdu. Aşık, 2012 yılında, Halim Bükcüoğlu’na hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle 500 bin TL’lik tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü İzmir 16’ncı Aile Mahkemesi’nin kararıyla 19 yıl önce ölen Mehmet Acül’ün mezarı 2014 yılında açıldı. Doku örnekleri alınan Acül’ün, Aşık’ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Bu kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme heyeti, yaklaşık 1 sene önce de Halim Bükcüoğlu’dan kan ve doku örneği alınıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Bükcüoğlu, 8 ay boyunca örnek vermedi. Mahkeme tarafından Bükcüoğlu hakkında yakalama ve zorla getirme kararı çıkarıldı. Bükcüoğlu, mayıs ayında, İstanbul’da polis ekiplerince yakalanıp, Kartal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bükcüoğlu’dan kan ve doku örnekleri alındı.

‘BUGÜNLERİN HESABINI SORMAK, BENİM HAKKIM’

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre, Halim Bükcüoğlu’nun, Berrin Aşık’ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Senelerdir birçok işte çalıştığını ve yoksulluk çektiğini belirten Berrin Aşık, “Ben inanmadığım bir davayı zaten açmazdım. Eğer benim babamsan, eğer ben bu dünyaya senin sayende gelmişsem sorumluluğunu tabi ki üstleneceksin. 2 çocuğumla birlikte bir lokma yiyecek bulamadığım günlerim oldu. Bugünlerin hesabını sormak, benim hakkım; diye düşünüyorum” dedi.

Avukat Varol Turbay ise aile mahkemesinin, ‘polis zoruyla getirme’ ve ‘yakalama’ gibi pek rastlanmayan kararla süreci hızlandırdığını belirtti. Bu tür kararların daha sık verilmesinin, davaların seyri açısından çok faydalı olacağını belirten Turbay, bu sayede belki de yıllardır çözülemeyen meselelerin çok kısa sürelerde çözülebileceğini söyledi.

DHA