Yasağı dinleyen yok

Her bayram olduğu gibi bu bayram da yapılan uyarılar boşa çıktı. Belirlenen bölgelerin dışında kesimler yapıldı. Kurbanlığını sokağın ortasında kesenler de oldu, vince asıp eziyet çektirenler de... Vatandaşlar özellikle küçük çocuklara izlettirilmesine tepki gösterdi

Kurban Bayramı'nın ilk günü yine bildik manzaralar yaşandı. Vatandaşlar yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önceki gün hayvanları dini kurallara göre eziyet etmeden ve hijyen bir şekilde kesmeyene 1255 lira ceza verileceğini açıklamıştı. Ancak pek çok kişi bu uyarıyı dinlemedi. Kimi kurbanını ağaca astı, kimi kaldırımda kesti kimi de kurbanlığını ormanda kesti.

BU NASIL VİCDAN?

İstanbul Başakşehir Şahintepe'de boş alana gelen çok sayıda vatandaş dün yasak olmasına rağmen alanda kurban kesimi yaptı..Kesim yapılan alan havadan fotoğraflanınca etrafın nasıl kan gölüne döndüğü de görüntülenmiş oldu. Türkiye'ninin diğer illerinde de farklı bir manzarayla karşılaşılmadı. Pek çok vatandaş evine en yakın boş bir alanda kesim yaptı. En çok tepki çeken ise çocukların eline bıçak verilmesi ya da kurban kesilirken izlettirilmesi oldu. Bir vatandaş “El kadar çocukların eline bıçak verilir mi. Bu nasıl vicdan” diyerek tepki gösterdi.

KALDIRIMDA KURBAN KESTILER

Adana'da kurban kesim alanlarına gitmeyenler kurbanlarını kaldırımda kesti. Koyunlar, refüjdeki ağaçlara asılıp yüzüldü. Yol kenarında kesilip, yüzülen hayvanlar parçalanarak götürüldü.

ORMANI MEZBAHAYA ÇEVIRDILER

İstanbul'da bazı vatandaşlar kurbanlıklarını Ayazağa ormanlık alanında kesti. Kurbanlıklarını ağaca astılar. Etlerini de yine ormanda parçaladılar.

ZABITA CEZA YAZDI ORTALIK KARIŞTI

Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapanlara ceza yağdırdı. Bazı vatandaşlar da kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar “Umuma açık yerlere atıklarını atanlara konutlarda ise bin 450 lira, tesislerde ise 58 bin lira ceza kesiliyor” dedi.