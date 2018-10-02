Yaşlı adama ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 7 yıl hapis

78 yaşındaki Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk duruşmada savcı, sanığın yaşını dikkate alarak verilen kararın kaldırılmasını istemişti. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi ise yaşlı adamı bu kez 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından dava açıldı.

YEREL MAHKEME 8 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRDI

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran'ı, cezada indirim uygulamayarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SAVCI, KARARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruşmada paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Güran, beraatını istedi.

İlk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

2. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararını kaldırarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran'ı, hakkında takdiri indirim nedenleri bulunmadığını belirterek 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İSTİNAF KARARI TEMYİZ EDİLECEK

Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.