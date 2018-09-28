Yengesi Reza Zarrab’ın ağabeyini ihbar etti: Tüm mal varlıklarını yurtdışına kaçırdı

ABD'deki davada itirafçı olarak Türkiye aleyhine konuşan Reza Zarrab'ın yengesi Nesrin Zarrab kendisini başka kadınlarla aldattığını öğrendiği kocası Can Zarrab'a boşanma davası açtı. Dubai'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı bulunan Nesrin Zarrab, mahkemeye sunduğu dilekçede, Reza Zarrab'ın 2016'da Amerika'da gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından ağabeyi Can Zarrab'ın üzerine kayıtlı tüm mal varlığını yurtdışına kaçırdığını ihbar etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davasının yanı sıra mal paylaşımı davası açan Nesrin Zarrab, kocasının kendisini aldattığını gösteren fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundu. Mahkemeye sunulan dilekçede Can Zarrab ile 2005’te evlendiğini ve bu evlilikten 7 ve 2 yaşında iki çocuklarının olduğunu belirten Nesrin Zarrab, eşinin kendisini birden fazla kadınla aldattığını ve maddi şiddet uyguladığını bu nedenle de 31 Temmuz’da İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtığını vurguladı.

“İRAN’DA KARA PARA AKLAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI”

Can Zarrab’ın kendisine 13 yıldır devam eden evliliği boyunca banka hesabı açtırmadığını belirten Nesrin Zarrab uğradığı maddi şiddete ilişkin, “Evliliğimizin ardından eşimin ticari faaliyetleri ve yargıya yansıyan davaları nedeniyle üç ayrı ülkede yaşamak zorunda kaldık. Evlendikten sonra Dubai’de yaşadık. İran’daki işleri nedeniyle buraya taşındık. Bir yıl sonra kara para aklama suçundan 11 gün tutuklu kaldı. Tahliye olunca İran’a dönmemek üzere ayrıldık” dedi.

“TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL SİZ GİDİN”

İlk hamilelik dönemini Dubai’de tek başına geçirdiğini belirten Nesrin Zarrab, eşinin İstanbul’a dönerek iş kurduğunu, 17 Aralık 2013’te eşinin geçirdiğini soruşturma nedeniyle eşinin korku ve kaygıya kapıldığını belirtti. Soruşturmanın ardından Can Zarrab’ın Türkiye’nin güvenli olmadığını söyleyerek, ‘Siz gidin ben arkanızdan gelirim’ diyerek kendisini zorla Dubai’ye gönderdiğini anlatan Nesrin Zarrab ikinci bebeğini İstanbul’da dünyaya getirdikten 12 gün sonra eşinin kendisini tekrar Dubai’ye zorla gönderdiğini belirtti.

BAŞKA KADINLARLA OLAN FOTOĞRAFLARI MAHKEMEYE SUNDU

Dilekçesinde eşinden gördüğü maddi ve duygusal şiddetin sebebinin Can Zarrab’ın başka kadınlarla rahat yaşayabilme arzusu olduğunu anlatan Nesrin Zarrab, eski sevgilisiyle ilişkisini devam eden kocasının sekreterine de ev tuttuğunu, İran’dan tek gecelik kadınlar getirdiğini söyledi. Nesrin Zarrab eşinin ayrı kadınlar çekildiği fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundu.

REZA ZARRAB ABD’DE TUTUKLANINCA TÜM MAL VARLIĞINI YURTDIŞINA KAÇIRDI

Boşanma davası açtıktan sonra Can Zarrab’ın kendisinden mal kaçırdığını, şirketlerin içini boşalttığını iddia eden Nesrin Zarrab, eşinin mal varlıklarını ilk olarak 17 Aralık 2013’te hakkında açılan soruşturmanın ardından yurtdışına kaçırmaya başladığını, kardeşi Reza Zarrab’ın 2016’da Amerika’da tutuklandıktan sonra ise tüm mal varlığını yurt dışına kaçırdığını belirtti.

CAN ZARRAB’A AİT 27 ŞİRKETİN İSMİNİ VERDİ

Nesrin Zarrab dilekçesinde eşinin Türkiye’de 16, Dubai’de 8 İran’da 2, İsviçre’de 1 olmak üzere 27 şirketin isimlerini ve kimler üzerine devredildiğini teker teker belirtti. Şirketlerin bir kısmını kendi adına bir kısmını ise verdiği geniş vekaletnameler ile yakınları üzerine kurduğunu belirten Nesrin Zarrab, eşinin Türkiye’deki 21 banka hesabına yazı yazılarak hesaplarının sorgulanması mahkemeden istedi.

TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN İSİMLERİ

Nesrin Zarrab, 2013’te Türk vatandaşlığına geçen Can Zarrab’ın adına tasfiye halinde Duman İthalat İhracat Sanayi ve Pazarlama şirketi, Lord Metal İthalat İhracat Sanayi ve Pazarlama şirketi ve Flash Döviz adı altında 3 şirketinin bulunduğu belirtildi. Dilekçede, Can Zarrab’ın 2011’de kurduğu Lord Metal şirketi ise 2 yıl sonra demir ticaretinde birincilik ödülüne layık görülerek dönemin sanayi bakanından bu ödülü aldığı vurgulandı.

TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMASINI İSTEDİ

Evlilik birliği içerisinde Can Zarrab’ın mal varlığına katkı yaptığını belirten Nesrin Zarrab, değer artış payı hakkı ile menkul ve gayrimenkullerin tasfiye edilerek yasal faiziyle kendisine ödenmesini istedi. Üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için de Can Zarrab’ın tüm mal varlığına ihtiyati tedbir konulmasını istendi.