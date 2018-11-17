Yeni Havalimanı toplu taşıma ihalesi ile ilgili çarpıcı iddia…

İstanbul Yeni Havalimanı toplu taşıma ihalesine fesat karıştırıldığı, adrese teslim ihale yapıldığı iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, firmalara 130 otobüs şartı getirildiğine dikkat çekerek bu ihaleyi kazanan İBB şirketlerinden Otobüs A.Ş’nin bilançolarına göre elinde 130 otobüs bulunmadığını vurguladı. Balyalı “3. Havalimanı taşımasını şu an Otobüs A.Ş. değil onun taşeronu yapıyor. Ama taşeronun elinde de o kadar otobüs yok. O da Karadenizli bir firmanın otobüslerini kiralıyor” dedi.

29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşımak için İETT tarafından gerçekleştirilen bagajlı lüks toplu taşıma ihalesi ile tartışma devam ediyor. İlki kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edilen “Bagajlı Lüks Taşımacılık” ihalesinin ikincisini 755 milyon 823 bin TL'lik teklifi sunan İBB şirketlerinden İstanbul Otobüs A.Ş kazanmıştı. İhale sürecini yakından takip eden İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 3. Havalimanı toplu taşıma hizmet alımı işinin adrese teslim bir ihale olduğunu ve ihaleye fesat karıştırıldığını öne sürüyor.

İddiasını 16 Kasım 2018 günü gerçekleştirilen İETT Genel Kurulu'nda gündeme getiren Balyalı, iptal edilen ihale ile yeni çıkılan ihalenin şartnamesi arasında 3 fark olduğuna dikkat çekerek “Katılımcı firmalardan en az 260 milyon ciro, tahmini bedelin yüzde 3'ü oranında geçici teminat ve firmanın kendisine ait 130 adet en az 12 metrelik otobüsü olması isteniyordu” dedi. 15 gün arayla yapılan ikinci ihaleye bu şartların eklenmesinin soru işaretleri yarattığını belirten Balyalı, İETT'nin bu ihaleye farklı firmaların girmesini engellemek için bu maddeleri koyduğunu savundu.

130 DEĞİL, 5-10 OTOBÜSÜ OLABİLİR

Balyalı, ihaleyi kazanan Otobüs A.Ş'nin elinde şartnamede yer alan 130 otobüsün bilançolarda gözükmediğini ifade ederek iddiasını şöyle gerekçelendirdi:

“Otobüs A.Ş.'nin internet sitesinde yayınladığı 2016 yılı ve 9 aylık yayınlanmış olan 2017 yılı bilançosundaki rakamlara göre şirketin 130 tane değil olsa olsa kendine ait 5 ya da 10 tane otobüsü olabilir. Otobüs A.Ş. bu ihaleyi elinde otobüs olmadan kazandıysa bu bir skandaldır. Eğer Otobüs A.Ş.'nin elinde 130 tane otobüs var ve bilançolarda gözükmüyorsa bu da başka bir skandaldır.”

Balyalı, Otobüs A.Ş.'nin elinde 3. Havalimanı taşımasını yapacak otobüsünün olmadığını, şirketin genel müdürünün ihaleden sonra “Bu işi nasıl yapacaksınız” diye soran basın mensuplarına verdiği “Bakacağız, ya kiralarız ya işlettiririz” yanıt ile de kanıtlandığını söyledi.

TAŞIMAYI OTOBÜS A.Ş YAPMIYOR

Balyalı, 3. Havalimanı taşımasını şu an Otobüs A.Ş'nin değil onun taşeronunun yaptığını, taşeronunun elinde de o kadar otobüs bulunmadığını kaydederek “Taşeron firma da şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan Karadenizli bir firmadan ihtiyacı olan otobüsleri kiralıyor” dedi. İhale sonucuna göre bu işten İETT'nin para kazanacağını, Otobüs A.Ş'nin kar edeceğini, taşeron firmaların da kazançlı çıkacağını dile getiren Balyalı “Eğer havalimanı taşıma işi o kadar karlıysa İETT niye bunu kendi yapmadı da başkasına verdi? Bence bu ihalede Otobüs A.Ş üçüncü kişilere iş verebilmek için İBB yönetimi tarafından paravan olarak kullanılmış ve kanuna karşı hile yapılmıştır” dedi. Balyalı bu ihalenin derhal iptal edilerek taşıma işini İETT'nin üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak ihaleyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Balyalı'nın iddialarına yanıt veren AKP Grup Sözcüsü Ömer Şahan da “Bizim ihalelerimizde yanlış olmaz, denetime açıktır. Otobüs A.Ş'nin elinde 130 otobüs yok 149 otobüs var. İETT daha fazla kazansın, İstanbullulara daha iyi hizmet verilsin diye ihale yenilendi. İhale girecek firmalar bu işi yapacak kabiliyette olsun diye teknik şartlar getirilmiştir. İlk ihaleyi 475 milyonluk teklif ile alan firmanın yanında bir firma daha teklif verebilmiş. İkinci ihaleye Bursa'nın toplu taşıma şirketi bile girdi. Otobüs A.Ş 755 milyon teklif vermiş. İstanbullu daha çok kazanacak bundan niye rahatsız oluyorsunuz?” demekle yetindi.