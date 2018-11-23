Yerel seçim öncesi Sedef Kabaş partileri değerlendirdi

İzlenme rekorları kıran Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından Medya ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Her partiyle ilgili görüşlerini dile getiren Kabaş, vatandaşlarda siyasete yönelik bir bıkkınlık, yılgınlık ve kızgınlık olduğunun altını çizdi.

Sedef Kabaş’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“uzatmaları oynayan bir akp var”

Hükümetin ülkeyi duvara toslattığını belirten Kabaş, “İstedikleri kadar rakamlar üzerinde oynasınlar, istedikleri kadar basının üzerinde büyük baskı uygulayarak gerçeklerin üzerini örtbas etmeye çalışsınlar artık sokaktaki insanda görüyor ki bu sistem bu yönetim anlayışıyla gitmeyecek. Yani artık uzatmaları oynayan bir AKP var…” diye konuştu.

“Türkiye’nin beka sorunu… beka sorunu diyen bahçeli’ye sormak lazım”

MHP ile değerlendirmelerde bulunan Sedef Kabaş, “Şimdi burada Devlet Bahçeli’ye sormak lazım Türkiye’nin ‘beka sorunu… beka sorunu’ diyor. Peki şimdi AKP’li milletvekili Ravza Kavakçı gidiyor Almanya’da federasyon konusunu inceliyor. Ee ne oldu şimdi beka sorunu? Siz beka sorunu diyorsunuz. Ondan sonra bunları yapan, milliyetçiliği gerekirse biz ayaklar altına alırız diyen, düne kadar kıblemiz birdir diye bu ülkeyi bölmek isteyenlerle ülkenin bütün resmi kurumlarını işte cemaat denilen FETÖ denilen kişilerle dolduran, ardından ‘Türk diye bir ırk yoktur’ diyenlerin partisiyle ittifak yapıyorsunuz…” şeklinde konuştu.

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“İYİ PARTİ MAALESEF DEVAMINI GETİREMEDİ”

Kabaş, İYİ Parti’nin iyi bir çıkış yakaladığını belirterek “Sayın Akşener çok cesur girişimlerde bulundu. Çok doğru stratejiler yaptı ama maalesef devamını getiremedi İYİ Parti. Yani çözülmeye başladı. MHP’nin eski başka bir versiyonu haline dönüştürmeye başladı kendisini. Merkez bir parti olarak kendisini konumlandırmak yerine. Halbuki orada zaten kendini milliyetçi olarak adlandıran bir parti var. Burada yok olan ne, Türk siyasetinde eksik olan ne? Bir merkez parti. Kendini bu tarafa kaydırdığın zaman potansiyel seçmenini de kaybediyorsun. Dolayısıyla İYİ Parti’nin başlangıçtaki hevesinin de yavaş yavaş gittiğini görüyoruz. Yani İYİ Parti’ye oy vermiş seçmen de gidişattan pek memnun değil…” diye ifadelerde bulundu.

“Gelelim CHP’ye… en kritik seçmen”

“CHP’nin seçmeni gidişattan memnun mu? (Hayır sesleri) Yanıtını zaten CHP’nin seçmeni bizzat veriyor. Dolayısıyla siyasi partilerin tek başlarına Ankara’da kısır döngü içinde Türkiye’nin geleceği konusunda bu kadar yetkileri varken bu kadar fazla hata yapmaya, bu kadar sorumsuz davranmaya, bu kadar günü kurtarmaya yönelik politikalarından artık vazgeçmesi lazım. O yüzden ben toplum genelinde artık sadece sandığa gideyim oy vereyim ama ‘sonuçta bir şey değişmiyor’ diyen seçmen sayısının her partiden özellikle CHP’den çok fazla olduğunu gözlemliyorum. Ve bunun geri bildirimlerini duyumlarını alıyorum. Zaten sizlerde bizzat bunu teyit ettiniz.”